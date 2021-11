Pflegegipfel wird auf 2022 verschoben

Am 13. Dezember sollte in Gundelfingen der 1. Nordschwäbische Pflegegipfel mit Gästen aus den Landkreisen Dillingen, Augsburg, Günzburg und Donau-Ries stattfinden. Neben Spitzenvertretern von karitativen Organisationen war unter anderem auch Pflegedirektorin Susanne Arnold von der Universitätsklinik Augsburg als Vorgesetzte von etwa 2.000 Pflegenden eingeladen. Doch mitten in der Organisation des Pflegegipfels sind seit nun wieder Corona-bedingte Einschränkungen in Kraft getreten, sodass die Veranstaltung ins nächste Jahr verschoben wird.