Pollenallergie: So lindert man Beschwerden

Die AOK Donau-Ries gibt Tipps für Pollen-Allergiker. Warum unter anderem Haarewaschen vor dem Schlafengehen helfen kann.

Geschwollene oder juckende Augen, ständiges Niesen oder gar Atemnot – Allergiker haben derzeit mit verschiedenen Symptomen zu kämpfen, denn es fliegen allerlei Pollen durch die Luft. „Bei Menschen mit Allergien kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems. Es identifiziert Fremdstoffe, die eigentlich vollkommen harmlos sind, als schädliche Eindringlinge“, erklärt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries, in einer Pressemitteilung. Das Immunsystem versucht daher, die Allergene aus Pollen abzuwehren.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei Allergien sowohl Gene als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen könnten. Wenn es in der Familie bereits Allergiker gibt, ist das Risiko erhöht, selbst darunter zu leiden. Aber auch Luft-Schadstoffe können Allergien begünstigen. „Betroffene sollten zunächst durch einen Allergietest die Auslöser identifizieren lassen, bevor sie Maßnahmen ergreifen“, so Meyer.

So funktioniert der Pricktest

Allgemeinmediziner oder Allergologen führen dafür meist einen Pricktest durch. Bei diesem trägt man Tropfen mit Allergenlösungen auf die Innenseite des Unterarms auf und bringt sie durch winzige Nadelstiche unter die Haut. Eine allergische Reaktion zeigt sich nach 15 bis 20 Minuten, wobei sich an der Einstichstelle kleine rote Pusteln bilden.

Sobald die Betroffenen wissen, worauf sie allergisch reagieren, sollten sie versuchen, den Auslösern aus dem Weg zu gehen. Ein Pollenflugkalender kann hilfreich sein. Seit Kurzem kann man den Pollenflug aktuell im Internet abfragen, etwa unter pollenflug.bayern.de, oder sich mithilfe einer App auf dem Laufenden halten. Bei Pollen gilt als Faustregel: Auf dem Land ist die Pollenkonzentration morgens bis mittags am höchsten, in der Stadt eher am Abend. Grundsätzlich ist es hilfreich, die Wohnung von Allergenen freizuhalten. So sind Parkett, Laminat oder Fliesen besser geeignet als Teppichboden. Weiterer Tipp: Pollen bleiben meistens an den Haaren haften. Daher hilft es für eine unbeschwerte Nachtruhe, vor dem Schlafengehen die Haare zu waschen, damit sich die Allergene nicht auf dem Kopfkissen verteilen.

Manchmal helfen auch Nasenspray oder Augentropfen

Wer besonders stark an Heuschnupfen leidet, kann nach Rücksprache mit dem Arzt Medikamente wie etwa Antihistaminika einnehmen. Manchmal helfen auch schon Nasenspray und Augentropfen, um Schleimhäute abschwellen zu lassen oder Juckreiz zu mindern. Allergiker sollten zusammen mit ihrem Hausarzt oder Allergologen auch beratschlagen, ob in ihrem Falle eine Hyposensibilisierung in Betracht kommt.

Dabei bekommt der Patient üblicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg den Allergieauslöser in steigender Dosierung verabreicht. Dadurch gewöhnt sich das Immunsystem an den Stoff und die Reaktionen schwächen sich ab oder verschwinden.