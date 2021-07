Positives Zeugnis für die „Marke Donauries“

Plus Im Donau-Rieser Wirtschaftsausschuss ist man sich einig, die Marken-Kampagne weiter voranzutreiben. Dabei verlief der Start seinerzeit eher holprig.

Der Start der „Marke Donauries“ war holprig. Es hat eine ganze Zeit gedauert, um dieses von Landrat Stefan Rößle initiierte Marketing-Instrument im Kreis zu etablieren. Schon bei der Einführung 2016 warnte der Kreischef vor überzogenen Erwartungen und schnellen Erfolgen. Es werde dauern, bis sich die positive Wirkung des Labels entfalte, hieß es damals. Inzwischen fühlt sich Rößle bestätigt.