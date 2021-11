Schnelltest oder Selbsttest? Was Beschäftigte nun wissen müssen

Am Arbeitsplatz gilt mittlerweile die 3G-Regel. Aber welche Art von Test brauchen Angestellte, die weder geimpft noch genesen sind? Das Landratsamt klärt auf.

Wie aus zahlreichen Anfragen an das Landratsamt Donau-Ries zu den neuen Infektionsschutzvorgaben hervorgeht, bestehen vielerorts Unklarheiten hinsichtlich der Anerkennung von Selbsttests als Zutrittsvoraussetzung für nicht geimpfte oder nicht genesene Arbeitgeber und Beschäftige zur Arbeitsstätte. Die Kreisbehörde stellt nun in einer Pressemitteilung klar, was gilt.

Das Amt betont, dass auch die Selbsttests weiterhin ausreichend sind, soweit diese vor Ort unter Aufsicht (im Regelfall, aber nicht automatisch des Vorgesetzten) durchgeführt werden. Es ist nicht zwingend erforderlich, an jedem Arbeitstag einen - etwa von einer Apotheke durchgeführten Schnelltest - oder einen PCR-Test vorzulegen.

Corona-Regeln für den Arbeitsplatz: Manchmal gilt aber auch 2G plus

Eine Ausnahme stellen Betriebe dar, in denen 2G plus als Zutrittsvoraussetzung für die Kunden gilt. Dort wäre von nicht geimpften oder nicht genesenen Arbeitgebern und Beschäftigten mit Kundenkontakt abweichend von der allgemeinen Regelung an zwei Arbeitstagen pro Woche ein PCR-Test vorzulegen, an den übrigen Wochentagen reicht wiederum auch ein Selbst- oder Schnelltest aus. Dabei gilt es zu beachten, dass ein PCR-Test 48 Stunden gültig ist.

Unter diese Regelung fallen Betriebe wie beispielsweise Fitnessstudios, Kinos, Bäder, Solarien, Freizeiteinrichtungen oder Spielhallen sowie zusätzlich auch die außerschulische Bildung einschließlich der Erwachsenenbildung und der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Musikschulen und die Fahrschulen. Handels-, Dienstleistungs- (auch körpernah), Handwerks- oder Industriebetriebe, die Gastronomie oder die Beherbergung dagegen sind von dieser strengeren Regelung nicht erfasst. Hier genügt der eingangs beschriebene, tägliche Selbsttest. (AZ)

