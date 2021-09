Landkreis Donau-Ries

Sexuelle Gewalt: Damit Kinder lernen, Nein zu sagen

Sexuelle Gewalt ist ein Thema, für das es nun ein neues pädagogisches Präventiv-Programm gibt, das in zehn von 90 Kindergärten im Landkreis Donau-Ries umgesetzt wird. Mädchen und Buben im Alter zwischen drei und sechs Jahren sollen unter anderem den eigenen Körper besser kennenlernen.

Plus Laut Statistik gibt es in jeder deutschen Schulklasse ein bis zwei Mädchen und Buben, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Wie ein neues Konzept im Landkreis das ändern will.

Von Barbara Würmseher

Manchmal kann sich schon das Küsschen unangenehm anfühlen, das die Tante der kleinen Nichte, oder dem kleinen Neffen zur Begrüßung ohne zu fragen auf die Backe drückt. Eine an sich harmlose, ja liebevolle Geste, bei der sich Kinder aber nicht unbedingt wohl fühlen müssen. Erst recht hinterlassen gröbere körperliche Grenzverletzungen unangenehme Emotionen. Und wenn es gar um sexuellen Missbrauch geht, können Kinder schwere, oft lebenslange Traumata davon tragen.

