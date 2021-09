Sie haben sich um ihre Heimatorte besonders verdient gemacht

Landrat Stefan Rößle überreicht 14-mal die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze. Dafür werden hohe Anforderungen gestellt. Ein Überblick über die Geehrten.

Für ihre besonderen Verdienste um die Kommunale Selbstverwaltung sind 14 Personen mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet worden. Landrat Stefan Rößle fand für die Geehrten anerkennende Worte: „Die Anforderungen für eine solche Auszeichnung sind sehr hoch.“ Nicht jedem Kommunalpolitiker würde eine solche Ehrung zuteil.

Mit der Medaille zeichnet das Innenministerium auf Vorschlag der Städte und Gemeinden Inhaber kommunaler Ämter aus, die über einen langen Zeitraum ihre Arbeit in den Dienst der Kommunalen Selbstverwaltung gestellt und sich für das Gemeinwohl engagiert haben. Durch die Auszeichnung würde zum Ausdruck gebracht, dass der „tatkräftige Einsatz und der unersetzliche Dienst an der Gemeinschaft höchste Anerkennung verdient“, so Rößle. Er betonte die sichtbaren Spuren, die das Wirken der Geehrten hinterlassen hätte.

Fischer: Viel Integrationsarbeit geleistet

Geehrt wurden Jörgheinrich Fischer für seine Mitgliedschaft im Donauwörther Stadtrat sowie sein Wirken als Kreisrat, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters und vor allem für seine Funktion als Quartiersmanager. Besondere Verdienste leistete er durch die Integrationsarbeit mit der russischsprachigen Bevölkerung in der Parkstadt und seine Vermittlertätigkeit zwischen den verschiedenen Kulturen, die im Ankerzentrum aufeinandertrafen.

Erhard Michel erhielt eine Auszeichnung für seine Arbeit als Gemeinderat und ehemaliger Erster und Zweiter Bürgermeister für die Gemeinde Ehingen. Er begleitete zukunftsweisende Projekte wie das Gemeindevereinszentrum und den Schulhausneubau, weiterhin trug die Dorferneuerung in Belzheim deutlich seine Handschrift.

Frank: 36 Jahre Gemeinderat in Fünfstetten

Für seinen Einsatz als Gemeinderat wurde Robert Frank ausgezeichnet. Er setzte sich in seiner 36-jährigen Tätigkeit mit hohem persönlichen Engagement für die Gemeinde Fünfstetten ein, was sich unter anderem im Neubau des Feuerwehrhauses, der des Kindergartens und der Mehrzweckhalle widerspiegelt.

Sein Engagement für Kinder innerhalb und außerhalb seiner Gemeinde sowie die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Kommune brachten dem Bürgermeister von Maihingen, Franz Stimpfle, die Ehrung. Die Erschließung vieler neuer Bauplätze ist ebenfalls auf den Einsatz des Vorsitzenden der VG Wallerstein zurückzuführen.

Vielschichtig für Munningen hat sich Friedrich Hertle eingebracht, der als Ortssprecher, als Gemeinderat und später als Bürgermeister fungierte und die Kommune in dieser Zeit zukunftsfähig gestaltete: die Abwassersituation wurde neu ausgerichtet, die Kinderkrippe Schwörsheim gebaut und Laub führte er erfolgreich durch das Dorferneuerungsverfahren. Weiterhin wurde er für seine Tätigkeit als ehemaliger Kreisrat und als Vorsitzender der VG Oettingen geehrt.

Beyschlag: Dienstältester Stadtrat in Nördlingen

Als dienstältestes Mitglied des Stadtrates in Nördlingen (seit 1984) erhielt Helmut Beyschlag die Auszeichnung. „Großen Gestaltungswillen und stete Geradlinigkeit“ attestierte ihm Landrat Rößle auch als langjähriges Mitglied des Kreisrates und zahlreicher Ausschüsse. Beyschlag habe mit Durchsetzungsvermögen und auch mit der notwendigen Kompromissbereitschaft zahlreiche Projekte in Nördlingen und im Landkreis vorangetrieben.

Für ebenso hohen persönlichen Einsatz wurde Johann Bernreuther ausgezeichnet, der sich in seiner 18-jährigen Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister in Otting verdient gemacht hat. Zu den Projekten, die er federführend begleitete, zählten der Ausbau eines Nahwärmeversorgungsnetzes und die Umsetzung des Starkregenmanagements nach dem Hochwasser 2017. Auch seine frühere Arbeit als stellvertretender Vorsitzender der VG Wemding soll gewürdigt werden.

Meier: Gartenschau in Rain mitverantwortet

Leo Meier erhielt die Medaille für seine Tätigkeit als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister von Rain. In seiner Amtszeit prägte er das Bild der Stadt mit. So hatte er Bewerbung und Umsetzung der Gartenschau mitverantwortet, weiterhin setzte er sich für die Stärkung des Schulstandortes Rain ein. Meier war zudem von 1996 bis 2014 Mitglied des Kreistages und von 1999 bis 2008 Stellvertreter des Landrats.

Wolfgang Kastner wurde für seine Tätigkeit als Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Kaisheim und als langjähriger Gemeinderat ausgezeichnet, dem er 36 Jahre (davon 23 Jahre als Sprecher der PWG) angehörte. Weiterhin trug Kastner maßgeblich zur Entwicklung Kaisheims und seiner sechs Ortsteile bei.

Reuter: Zukunftsweisende Projekte begleitet

Ebenso mit ausgezeichnet wurde Karl Reuter, der in Hainsfarth im Amt des Zweiten und Dritten Bürgermeisters zukunftsweisende Projekte begleitete und sich für ein gutes Verhältnis zwischen den Ortsteilen Steinhart und Hainsfarth stark machte. 36 Jahre war er Gemeinderat. Besonders der Bau des Feuerwehrhauses lagen dem 40 Jahre lang amtierenden Kommandanten der Wehr in Steinhart am Herzen, ebenso wie die Errichtung der Mehrzweckhalle und die Sanierung der ehemaligen Synagoge Hainsfarth.

Reinhard Prummer wurde für 36- Jahre im Rainer Stadtrat geehrt. Auch seine Tätigkeit als Mitglied der Schulverbandsversammlung sowie des Bau- und Verkehrsausschusses und des Sparkassenverwaltungsrates Neuburg-Rain wurden anerkennend erwähnt. Prummer war zudem von 1996 bis 2008 Mitglied des Kreisrates.

Hänsel: Zahlreiche Funktionen im Ehrenamt

Georg Schnell erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste als Gemeinderat (ab 1996) und Bürgermeister in Tagmersheim (2008 bis 2020). Dabei trieb er die Dorferneuerung aktiv voran, aus der unter anderem der Dorfladen hervorging. Auch der Erhalt des Freibades war ihm ein Anliegen, ebenso wie die Ausweisung neuer Baugebiete.

Ab 1996 als Gemeinderat und von 2008 bis 2020 als Stellvertretender Bürgermeisters hat sich Josef Fischer verdient gemacht, dem die Entwicklung Wallersteins am Herzen lag. Besonders durch seine Tätigkeit als leitender Amtsdirektor des AELF hatte er ein breites Fachwissen, das er in den Dorferneuerungsprozess der Kommune einbringen konnte. Etliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Birkhausen und Munzingen wurden durch das Mitwirken des ehemaligen Kreisrates (2008 bis 2020) umgesetzt.

Für sein immerwährendes und ambitioniertes Engagement für das Gemeinwohl wurde Gottfried Hänsel die Medaille übergeben. Er bekleidet bis heute zahlreiche Ämter, wie etwa das des Stadtrates oder des Zweiten (1979 bis 1984) und Dritten Bürgermeisters der Stadt Wemding. Seine Mitgliedschaft im Kreistag und in zahlreichen Ausschüssen fand bei der Ehrung besondere Beachtung. Landrat Rößle lobte den hohen Einsatz, mit der Hänsel sich für zahlreiche Projekte einsetze, zum Beispiel den Ausbau der Seniorenbetreuung, die Sanierung der Anton-Jaumann-Realschule und der Modernisierung des Bahnhofs Otting-Weilheim.