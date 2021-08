So sieht Umweltminister Glauber das Thema Wolf im Donau-Ries-Kreis

Thorsten Glauber äußert sich zur Lage der Schäfer im Landkreis Donau-Ries. Dort ist man nicht immer derselben Auffassung wie der Minister.

Ein Schreiben der Arbeitsgemeinschaft Schäfereien im Landkreis an Staatsminister Thorsten Glauber sowie der Dringlichkeitsantrag unter anderem des Stimmkreisabgeordneten Wolfgang Fackler über die Problematik Wolf und Schäferei als auch mehrere Meldungen in den Medien hatten den Landkreis bewogen, ebenso ein Schreiben an den bayerischen Umweltminister zu schicken. Dieser bedankte sich nun in einem Antwortschreiben bei Landrat Stefan Rößle für dessen Einsatz für die Donau-Rieser Weidebetriebe. Dem Umweltminister sei die Wichtigkeit der Schäferei und die Notwendigkeit der Unterstützung der Weidebetriebe auch bewusst.

„Wir sind uns einig, dass die Weidewirtschaft insgesamt und vor allem auch die Beweidung von Magerrasen im Landkreis Donau-Ries zum Erhalt und zur Erhöhung der biologischen Vielfalt beiträgt“, schreibt Glauber. Die Rückkehr des Wolfes stelle die Weidetierhalter dabei vor große, zusätzliche Herausforderungen.

Die Weidetierhaltung soll auch mit dem Wolf aufrechterhalten werden können

Ziel der Staatsregierung sei es, die Weidetierhaltung auch bei Wolfsanwesenheit ohne unzumutbare Mehraufwendungen dauerhaft zu erhalten. Dies ist im Bayerischen Aktionsplan Wolf klar artikuliert. „Darin werden – zum Wohle der Weidetierhaltung – die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten so weit wie möglich ausgeschöpft, um Konflikte so gering wie möglich zu halten.“ Dabei sei auch die Unterstützung der Weidetierhalter bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen ein ganz wesentlicher Baustein, so Glauber weiter. Er weist auf die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen, vor allem wolfsabweisende Zäune, hin.

Allerdings stellt das Schreiben laut einer Pressemitteilung des Landratsamts auch darauf ab, dass das Förderprogramm, das bei der Konzeption zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium eng abgestimmt wurde, durch EU-Vorgaben Grenzen erhält. Eine Ausweitung der Förderkulisse werde seitens des Umweltministeriums als nicht möglich erachtet.

Stefan Rößle und Werner Reißler sind anderer Auffassung als der Minister

Das bedauern Rößle und der Geschäftsführer der Heide-Allianz, Werner Reissler. Sie sind der Auffassung, „dass die Finanzierung von Schutzmaßnahmen nicht erst dann erfolgen soll, wenn bereits ein Schaden in einer bestimmten Region entstanden ist“.

Es sei erforderlich, dass die Förderungen auch präventiv möglich sind und die Betriebe nicht wochenlang mit der Angst um ihre Herden leben müssen, wenn Wölfe mehrfach gesichtet werden. „Wir wollen am Ball bleiben und versuchen Ansätze vor Ort zu finden“, so Rößle und Reissler, „ansonsten besteht die Gefahr, dass Schäfereibetriebe, deren extensive Flächennutzung für den Erhalt der Magerrasen essenziell ist, die Beweidung einstellen.“