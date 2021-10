Spürbare Herbstbelebung auf dem Donau-Rieser Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries sank im Oktober deutlich auf 1,6 Prozent. Vor allem bei einer Altersgruppe gab es einen starken Rückgang.

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Donau-Ries ist im Oktober nochmals deutlich gesunken. „Erwartungsgemäß“, kommentiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Eine solche Herbstbelebung sei normal.

Aktuell sind im Landkreis 1314 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 314 weniger als im September und 482 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 1,6 Prozent, vor einem Monat lag sie bei zwei Prozent und im Oktober 2020 bei 2,3 Prozent. „Das Vorkrisen-Niveau haben wir noch nicht ganz erreicht, wir nähern uns aber allmählich wieder an. Momentan liegen wir noch mit 99 Arbeitslosen über dem Wert vom Oktober 2019. Ebenso ist die aktuelle Arbeitslosenquote im Zweijahresvergleich nur um 0,1 Prozentpunkte höher. Abzuwarten bleibt allerdings, wie sich das weitere Pandemiegeschehen entwickelt. Auch die bestehenden Lieferengpässe in einigen Branchen könnten die momentan sehr positiven Tendenzen etwas bremsen“, berichtet Paul.

Arbeitslosigkeit im Donau-Ries-Kreis: Nur noch 140 Jugendliche ohne Job

Der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit sei bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren zu verzeichnen. Arbeits-, Ausbildungs- und Studienbeginn bewirken ein sehr deutliches Minus von 160 beziehungsweise 53,3 Prozent bei dieser Personengruppe. Derzeit sind noch 140 Jugendliche arbeitslos gemeldet, so der Agenturleiter weiter.

Im Oktober haben sich 411 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 169 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 725 die Arbeitslosigkeit beenden, 223 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 262 traten in ein Ausbildungsverhältnis oder eine berufliche Bildungsmaßnahme ein.

Im Oktober wurden 303 neue Arbeitsstellen gemeldet, das ist ein Prozent mehr als im September. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 38 Stellen (plus 14,3 Prozent) mehr gemeldet.

Auswahl auf 1551 freien Arbeitsstellen

Arbeitsuchende können aus 1551 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 31 mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit plus 32,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Insgesamt gesehen ist der Stellenmarkt laut Paul weiter auf Erholungskurs. „Das Vorkrisenniveau ist aber in unserer Region noch nicht erreicht. So wurden im Oktober 2019 beispielsweise 413 Stellen neu gemeldet und wir hatten 1659 Arbeitsstellen im Bestand.“

In manchen Branchen wird besonders gesucht

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Verkauf, Lagerwirtschaft, Büro- und Sekretariatskräfte, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/Lkw), Maschinen- und Anlagenführung, Bauelektrik, Kraftfahrzeugtechnik, Maschinen- und Betriebstechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen.

84 Prozent der offenen Stellen sind für Fachkräfte oder Akademiker ausgeschrieben. Dagegen hat beinahe die Hälfte der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung.

„Der Arbeitsmarkt bietet auch künftig gute Chancen für qualifizierte Fachkräfte und diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden. Für Ungelernte ist es wesentlich schwerer, auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft unterzukommen. Ihnen empfehlen wir daher, sich vom Helfer zur Fachkraft weiterzubilden“, so Paul.

Agenturchef: Lebenslanges Lernern ist immens wichtig

Digitalisierung und Strukturwandel verändern die Berufsbilder, deshalb sei lebenslanges Lernen von immenser Wichtigkeit. „Mit unseren Förderinstrumenten im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes können wir Unternehmen und ihre Belegschaft unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen und den Arbeitsplatz zu erhalten. Beratungsgespräche mit der Agentur für Arbeit lohnen“, wirbt Richard Paul.

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit längerem zeitlichen Verzug vor. Der Trend lasse sich am besten an monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.