Über die Hälfte der Donau-Rieser Bevölkerung ist doppelt geimpft

In der vergangenen Woche sind im Landkreis Donau-Ries in den Arztpraxen (1703) und Impfzentren (2587) insgesamt 4290 Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen worden. Das teilt das Landratsamt mit. Zu den Impfungen der beiden Zentren zählen auch die der mobilen Teams in verschiedenen Kommunen.

Zusätzlich wurden auch weitere Immunsierungen von Betriebsärztinnen und -ärzten durchgeführt – diese werden allerdings nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen höher liegt. Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 15. August) 142.981 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 82.003 auf die Impfzentren und 60.978 auf Arztpraxen.

Corona: Knapp 69.000 Zweitimpfungen bisher im Donau-Ries-Kreis

Eine Erstimpfung haben bislang 74.580 Bürgerinnen und Bürger erhalten, dies entspricht 55,74 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 68.947 Zweitimpfungen sind im Landkreis nun 51,53 Prozent vollständig geimpft. Damit verfügt auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten erstmals mehr als die Hälfte der Landkreisbevölkerung über einen vollständigen Impfschutz.