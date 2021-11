Überschwemmungsgebiet: Naht die Entscheidung um Rettingen?

Plus Berechnungen des Wasserwirtschaftsamtes sind bestätigt. Im Landratsamt will man diese Beurteilung prüfen und dann möglichst noch heuer zu einem Ergebnis kommen.

Das Thema zieht sich durch die Jahre, doch nun scheint eine Entscheidung nur noch eine Frage von kurzer Zeit zu sein. Nicht nur die Gemeinde Tapfheim lehnt das für den Ortsteil Rettingen vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth ermittelte Überschwemmungsgebiet ab, auch im Mertinger Ortsteil Heißesheim regt sich der Widerstand. Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) hat nun aber ganz offiziell die zugrunde gelegten Bemessungswerte bestätigt.