Unfallserie im Kreis Donau-Ries: Wind drückt Fahrzeuge von Straße

Heftiger Wind und Schneefall hatten am Dienstag zahlreiche Verkehrsunfälle zur Folge. Nun teilt die Polizei Details mit. Es gab auch Verletzte.

Der kurze, heftige Wintereinbruch hat am Dienstagi m Lechgebiet bei Rain innerhalb von 20 Minuten gleich für fünf Unfälle gesorgt. Zwischen 11.55 und 12.15 Uhr traf es bei starkem Schneetreiben und heftigen Windböen mehrere Auto-, Transporter- und Lkw-Fahrer. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Auch andernorts krachte es.

Der erste Unfall im Lechgebiet ereignete sich auf der Staatsstraße südlich von Rain auf Höhe Oberpeiching: Eine Windböe erfasste einen unbeladenen Sattelschlepper. Der Fahrer konnte diesen nicht mehr auf der Straße halten. Der daraus resultierende Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Auf Kreisstraße zwischen Rain und Staudheim stoßen zwei Autos zusammen

Die nächsten beiden Meldungen kamen von der Kreisstraße zwischen Rain und Staudheim. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Staudheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Burgheimer aufgrund einer Schneewehe und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 36-jährige - ebenfalls aus Burgheim - mit ihrem Wagen entgegen. Die Frau versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge landeten im Graben und erlitten Totalschaden von insgesamt mehr als 20.000 Euro. Während der Unfallverursacher unversehrt blieb, erlitt die 36-Jährige an beiden Händen leichte Blessuren.

Nur kurze Zeit später krachte es fast an derselben Stelle erneut. Eine 35-Jährige, die mit ihrem Pkw zwischen Staudheim und Rain unterwegs war, verlor wegen der Schneeverwehungen ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überrollte einen Leitpfosten.

Sturmböe schiebt einen mit Tierfutter beladenen Laster von der Straße

Die beiden nächsten Unfälle passierten fast gleichzeitig auf der Kreisstraße zwischen Rain und Bayerdilling. Ein 46-jähriger Schweizer fuhr dort mit seinem Kleintransporter samt Anhänger in Richtung Rain. Eine heftige Böe erfasste das Gespann und schob es nach rechts von der Straß, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Mithilfe eines örtlichen Landwirts konnte das Gespann wieder auf die Straße gezogen werden. Fast gleichzeitig drückte der Wind auch einen Sattelzug, den ein 41-Jähriger steuerte, von der Fahrbahn. Der Laster war mit neun Tonnen Kleintierfutter beladen. Auch hier half der Landwirt, das Fahrzeug auf die Straße zurückzuziehen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rain und Bayerdilling waren vor Ort und sperrten die Kreisstraße während der Bergung.

So wie hier bei Blossenau sah es am Dienstag auf vielen Straßen der Region aus. Es passierten reihenweise Unfälle. Foto: Eva Münsinger

Um 14.05 Uhr ereignete sich nochmals ein Glätteunfall zwischen Rain und Staudheim. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Auto auf schneebedeckten Asphalt nach links von der Straße ab und streifte einen Straßenpfosten. Da der Pkw im angrenzenden Feld stecken blieb, musste er abgeschleppt werden.

Im angrenzenden Mittelfranken verunglückte bei den winterlichen Verhältnissen am Dienstagnachmittag eine 32-Jährige aus Monheim auf der B2 nahe Langenaltheim. Wie die Polizei berichtet, geriet die Frau mit ihrem Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und fällte ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin erlitt leichte Blessuren, der Sachschaden summiert sich auf über 7000 Euro.

66-Jährige bei Überschlag zwischen Nordendorf und Druisheim schwer verletzt

Eine 66-jährige Autofahrerin erwischte es gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nordendorf und Druisheim. Auf halber Strecke geriet ihr Fahrzeug aufgrund der Schneeverwehungen ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Die Feuerwehren aus Druisheim und Mertingen befreiten das schwer verletzte Opfer aus dem Pkw. Die 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Zwei Verletzte und ein total demolierter Wagen - das ist die Bilanz eines weiteren Unfalls am Dienstag um etwa 8 Uhr auf der Straße zwischen Polsingen und Wemding. Dort war es bereits zu diesem Zeitpunkt glatt. Eine 29-Jährige verlor die Kontrolle über den Pkw. Dieser überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. die Frau und ihr Beifahrer wurden verletzt. Sie konnten das Auto selbst verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Wemding sicherte das Fahrzeug.

Lkw rutscht bei Nußbühl ins Bankett: Staatsstraße gesperrt

Ein paar Stunden später folgte der nächste Einsatz für die Wemdinger Wehr. Auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Monheim herrschte nachmittags auf Höhe des Asbacherhofs bei Nußbühl eine derartige Schnee- und Eisglätte, dass ein Lastwagen von der Fahrbahn ins Bankett rutschte. Die Straße war deshalb für etwa eine dreiviertel Stunde komplett gesperrt. Ein Landwirt zog mit seinem Traktor den Lkw wieder auf den Asphalt.