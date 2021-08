Landkreis Donau-Ries

VdK Donau-Ries: Ilse Aigner zeichnet verdiente Mitglieder aus

Für ihre besonderen Verdienst für den VdK Donau-Ries wurde Birgit Götz (Mitte) aus Pfäfflingen mit dem Ehrenzeichen in Gold des VdK Deutschland ausgezeichnet. Die Ehrung überreichten (von links) Leo Nagel, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Landesgeschäftsführer Michael Pausder und Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard.

Plus Der VdK-Kreisverband hält in Wemding seinen Ehrenamtstag ab. Besonderer Gast ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie darf dabei verdiente Mitglieder ehren.

Von Bernd Schied

Eigentlich hätte der Sozialverband VdK Donau-Ries bereits vor zwei Jahren einen Ehrenamtstag veranstalten wollen, um seine verdienten und langjährigen Mitglieder zu ehren. Doch die Pandemie machte der größten gemeinnützigen Organisation im Landkreis einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt war es soweit: Im Gasthaus Zur Wallfahrt in Wemding fand die lange geplante Veranstaltung unter Pandemie-Bedingungen statt. Und auch der „Wunsch-Ehrengast“ von VdK-Kreischef Leo Nagel, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, kam, um über die große Bedeutung des Ehrenamtes in der Gesellschaft zu sprechen. Allerdings kostete es dem CSU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler einige Mühen, um Aigner angesichts ihres vollen Terminkalenders nach Wemding zu lotsen, was er auch ganz offen einräumte.

