Wahl im Donau-Ries: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Plus Jetzt ist klar, wie stark die Stimmverluste für die CSU im Donau-Ries wirklich sind. Es überrascht, wer wirklich profitiert. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick.

Jetzt ist es amtlich. Alle Stimmen im Wahlkreis Donau-Ries sind ausgezählt. Hier finden Sie alles, was sie zum Ergebnis aus der dem Wahlkreis und dem Landkreis Donau-Ries wissen müssen.