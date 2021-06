Landkreis Donau-Ries

vor 27 Min.

Wegen Fußball-EM: Ratssitzungen nach hinten verschoben

Am Dienstag um 18 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft auf England.

Plus Am Dienstag trifft Deutschland auf England. Gleichzeitig sind Stadt- und Gemeinderäte anberaumt. Wie man in Monheim, Wemding oder Mertingen damit umgeht.

Von Manuel Wenzel

War das ein Zittern gegen die Ungarn. Erst der 2:2-Ausgleich wenige Minuten vor Schluss sicherte das Weiterkommen für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Nach dem erleichterten Durchschnaufen stellte sich bald nach Abpfiff vielen Anhängern als Nächstes die Frage: „Wann spielt Deutschland sein Achtelfinale?“ Die Antwort lautet Dienstag um 18 Uhr, es steigt der Klassiker gegen England. In London, Wembley-Stadion. Besser geht’s nicht, oder? Von wegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen