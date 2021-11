Landkreis Donau-Ries

15:04 Uhr

Weitere Weihnachtsmärkte im Donau-Ries-Kreis abgesagt

Plus Auch auf der Bäldleschwaige findet heuer nichts statt. Wie der Wirt diesen Schritt erklärt

Von Barbara Würmseher

Lichterglanz, festliche Stimmung, weihnachtliche Verkaufsartikel, Glühwein- und Bratwurstduft – viele hatten sich schon auf die beliebten Christkindlmärkte in der Region gefreut, doch jetzt sagen die Veranstalter einen nach dem anderen ab. Die aktuelle Corona-Lage mit hohen Infektionszahlen, mit Regeln und Einschränkungen macht die Umsetzung für viele nicht mehr realisierbar. In etlichen Landkreis-Kommunen stehen die Entscheidungen noch aus, in manchen sind sie bereits getroffen. Hier nennen wir die Städte beziehungsweise Gemeinden, in denen bereits Beschlüsse gefällt wurden.

