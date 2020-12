vor 32 Min.

Landkreis Donau-Ries: Wenn der Nikolaus dem Virus trotzt

Auch im Corona-Jahr 2020 kommt mancherorts in Landkreis Donau-Ries der Nikolaus.

Plus Corona hat so manche Nikolausdienste in diesem Jahr zwar ausgebremst. Doch es gibt auch kreative Ideen, wie man die Tradition trotzdem fortführen kann.

Von Susanne Klöpfer

„Von drauß’ vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr“ – die bekannten Worte des Nikolaus’ bekommen manche Kinder heuer wohl nicht zu hören. Einige Vereine und Organisationen in der Region haben aufgrund der Corona-Beschränkungen beschlossen, dieses Jahr keinen Nikolaus zu entsenden. Andere dagegen haben sich etwas überlegt, um die Tradition auch während der Pandemie fortzusetzen.

„Bei uns halten Nikolaus und Knecht Ruprecht so weit Abstand, wie der Bischofsstab reicht“, sagt Markus Fackler von der Katholischen Landjugend Mertingen. Zudem hat der heilige Mann in Mertingen heuer die explizite Bitte: „Tretet heraus zu mir ins Freie.“

Nachdem es an der Haustüre geklingelt hat, dürfen die Familien in den Hof oder Garten kommen, wo mit genügend Abstand die Geschenke verteilt werden – natürlich nur, wenn die Buben und Mädchen auch artig waren. Nikolaus und Knecht Ruprecht tragen dabei Masken. Bis zum 4. Dezember können Familien sich für den Dienst in Mertingen unter Telefon 0176/26682226 (ab 17 Uhr) anmelden.

Die JU Riedlingen hat bereits seit 1981 ihren Nikolaus

„Als Kind habe ich mich immer über den Nikolaus gefreut“, erinnert sich Markus Reichensberger, Ortsvorsitzender der Jungen Union Riedlingen. Deren Nikolausdienst gibt es bereits seit 1981. Doch dieses Jahr bekommen am 5. und 6. Dezember nur wenige Familien Besuch. Die süßen Überraschungen verteilt der heilige Mann normalerweise persönlich bei den Kindern an der Gebrüder-Röls-Volksschule. Dieses Jahr werden die Schokoladen-Nikoläuse von den Lehrkräften ausgegeben.

Ganz absagen mussten die Pfadfinder in Donauwörth. Online hatten sie zwar bereits erste Anfragen entgegengenommen. „Die Jugendarbeit ist momentan durch die Corona-Beschränkungen aber kaum möglich“, sagt Christian Steidle von den Pfadfindern frustriert. Ohne diese Aktion fehle dem Verein nun ein wichtiger Teil der Einnahmen.

Das Peichinger Bauerntheater hat ein Hygienekonzept erstellt

Der Nikolausdienst des Peichinger Bauerntheaters hat ebenfalls jahrzehntelange Tradition. „Wir freuen uns, dieses Jahr die Aktion überhaupt machen zu können“, sagt Vorsitzender Albert Schlecht und fügt hinzu: „Unsere Theateraufführungen mussten wir immer wieder absagen.“ Der Nikolausbesuch läuft heuer kontaktlos und im Freien ab.

Über die Internetseite peichinger-bauerntheater.de können Familien den Text für ihre Kinder bereits im Vorfeld zuschicken. Die Eltern überreichen den Kleinen nach dem festlichen Besuch die Geschenke dann selbst. „Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept für das Wochenende ausgearbeitet“, betont Schlecht. Bis Freitag können sich Interessenten telefonisch unter 09090/3169 melden.

In Harburg verteilen Bürgermeister und Stadtrat Überraschungen

In Harburg soll die Adventszeit soll den Kindern auch ohne Weihnachtsmarkt versüßt werden. Die Stadträte verteilen zusammen mit dem Bürgermeister und dem Heimatverein am 6. Dezember von 16 und 19 Uhr eine kleine Überraschung an alle Kleinen vom Kindergartenalter bis zur vierten Klasse. Für die kontaktlose Aktion müssen Eltern ein Online-Formular unter hv-harburg.de bis zum 4. Dezember um 18 Uhr ausfüllen.

Nach Wemding auf den Wochenmarkt kommt am 5. Dezember von 10 bis 12 Uhr der Nikolaus und bereitet den Kindern auf dem Marktplatz eine kleine Freude.

