Werden die Corona-Tests im Landkreis Donau-Ries knapp?

Plus Die Inzidenz im Landkreis steigt und mit ihr die Nachfrage nach Schnell- und Selbsttests. Wie Apotheken und Testzentren versuchen, die Situation zu stemmen.

Wer im Landkreis aktuell einen Termin für einen Schnelltest oder einen Selbsttest für Zuhause haben möchte, muss schnell sein: Immer mehr Menschen beanspruchen die Testoptionen - die Möglichkeiten, der hohen Nachfrage gerecht zu werden, sind jedoch nach wie vor begrenzt. Stellenweise kommt es schon jetzt zu komplett ausgebuchten Testzentren und Lieferengpässen bei den Selbsttests.