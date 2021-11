Wetter: War der Oktober in und um Donauwörth wirklich ein goldener?

Plus Es gab im Oktober im Raum Donauwörth zwar viel Sonne, aber auch den einen oder anderen Wermutstropfen. So fällt das Fazit unseres Wetterexperten aus.

Der Oktober hat auf- grund der vielen Sonnenstunden und des geringen Niederschlags durchaus als erfreulicher Herbstmonat bezeichnet werden können, wenn nicht die Temperaturen insgesamt deutlich zu niedrig gewesen wären. Das ist die Bilanz des Riedlinger Wetterbeobachters Werner Neudeck.