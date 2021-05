Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Wie Menschen Wald und Flur im Donau-Ries-Kreis schaden

Plus Spazieren statt Kino, Radtour statt Konzert – für viele ist die Bewegung draußen eine der wenigen möglichen Freizeitbeschäftigungen. Doch das hat Folgen.

Von Helmut Bissinger

In der Corona-Pandemie haben sich die Gewohnheiten der Menschen verändert. Man arbeitet von zu Hause, man meidet Kontakte und man hat in der Freizeit neue Hobbys gefunden. Immer mehr Menschen sind in der Natur unterwegs – auch in Nordschwaben. „Dass die Menschen unsere Heimat entdecken ist schön“, sagt Forstamtsdirektor Peter Birkholz, „aber mitunter hat das auch problematische Auswüchse.

Themen folgen