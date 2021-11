Wirtschaft im Landkreis Donau-Ries erholt sich weiter

Unternehmen im Landkreis Donau-Ries haben sich erfolgreich gegen die Corona-Krise gestemmt. Doch jetzt warten schon neue Herausforderungen.

Die Wirtschaft im Landkreis Donau-Ries hat sich von den Folgen der Corona-Krise weiter erholt. Das ist das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage vom Herbst.

Der IHK-Konjunkturindex für das Donau-Ries ist um acht Punkte auf einen Wert von 127 Punkten gestiegen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit sei das Vorkrisen-Niveau aus dem Herbst 2019 ebenso übertroffen worden wie das langjährige Mittel von 121 Punkten. „Das unterstreicht, wie robust unser Wirtschaftsstandort selbst in solch schweren Zeiten ist. Unsere Unternehmen haben sich erfolgreich durch die Krise gekämpft“, sagt Andreas Dirr, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries. Allerdings dämpfen nun Unsicherheiten vom Fachkräftemangel bis zu den Energiepreisen die Erwartungen der Unternehmerinnen und Unternehmer.

58 Prozent der Unternehmer im Landkreis Donau-Ries berichten von positiver Geschäftslage

Die Stimmung der Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Donau-Ries sei gut. 58 Prozent der Befragten berichten in der IHK-Konjunkturumfrage von einer positiven Geschäftslage. Das ist eine Steigerung um fünf Prozentpunkte im Vergleich zum Frühjahr. Gleichzeitig ist der Anteil der Unternehmen, die eine schlechte Situation in ihrem Unternehmen beklagen, um neun Prozentpunkte gesunken. „Erfreulicherweise hat sich die Lage quer durch alle Branchen verbessert“, sagt IHK-Vizepräsident Wolfgang Winter. „Durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen konnten über den Sommer auch besonders betroffene Branchen wie das Reise- und Gastgewerbe oder der Handel profitieren.“ Eine deutliche Verbesserung habe sich auch bezüglich des Auftragsvolumens aus dem Ausland eingestellt. Zwei Drittel berichten von einem gestiegenen Volumen.

Ebenso wie in ganz Schwaben seien allerdings auch im Landkreis die Erwartungen der Unternehmen verhalten. 66 Prozent der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer rechnen mit keiner Veränderung ihrer Geschäftslage. Ein ähnliches Muster zeige sich auch bei den Auftragsvolumen aus dem In- und Ausland, den Inlandsinvestitionen und der Beschäftigungszahl. Auch dort erwarte die Mehrheit der Befragten keine Veränderungen. „Aktuell holen uns viele, von der Politik lange vernachlässigte Themen, ein. Das dämpft den Optimismus und sorgt für Unsicherheit“, sagt Dirr. „Jetzt ist die Politik gefragt, auf wirtschaftspolitische Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Energiewende, Sicherung des Fachkräftenachwuchses und Erhalt und Ausbau der Infrastruktur überzeugende Antworten zu finden“.

In ganz Nordschwaben hat sich die Konjunktur belebt

Im gesamten Wirtschaftsraum Nordschwaben habe sich die konjunkturelle Lage insgesamt verbessert. Im Vergleich zum Frühjahr dieses Jahres sei der IHK-Konjunkturindex um vier Punkte auf einen Wert von 123 Punkten gestiegen. Damit wurde der langjährige Durchschnitt von 121 leicht übertroffen. Noch deutlicher liege der Index über dem Vorkrisen-Niveau aus dem Herbst 2019 (113 Punkte). Ein positives Bild zeige sich auch bei der Bewertung der aktuellen Geschäftslage: 57 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer bewerten ihre gegenwärtige Situation als gut. Lediglich zehn Prozent finden in ihrem Betrieb eine schlechte Situation vor. Knapp zwei Drittel der Befragten rechnen mit keiner Veränderung ihrer Geschäftslage in den kommenden Monaten. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den erwarteten Auftragsvolumina aus dem In- und Ausland. Gleiches gelte für die Inlandsinvestitionen und die Beschäftigtenzahl.

Auch in der Industrie stagniere die konjunkturelle Lage. Der Branchenindex steige nur um drei Punkt auf 126 Punkte. 57 Prozent der Befragten berichten von einer guten Geschäftslage, acht Prozent von einer schlechten. Das Auftragsvolumen ist der Pressemitteilung zufolge bei der relativen Mehrheit der nordschwäbischen Industrieunternehmen über den Sommer gestiegen. 64 Prozent der Befragten rechnen allerdings mit keiner weiteren Veränderung in den nächsten Monaten. Gleiches gilt bezüglich der Auftragsvolumina aus dem In- und Ausland sowie der Beschäftigtenzahl. Im Gegensatz erwarte rund jedes zweite Industrieunternehmen steigende Inlandsinvestitionen. (pm)