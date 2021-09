Zehn Corona-Fälle in Seniorenheimen: Besuchsverbot in Rain und Wemding

In den gKU-Seniorenheimen in Rain und Wemding sind Bewohner mit Corona infiziert. Die Verläufe sind dank Impfung mild, doch Besucher müssen erst einmal draußen bleiben.

In den gKU-Pflegeheimen in Rain und Wemding herrscht ein Besuchsverbot. Grund dafür ist laut einer Pressemitteilung ist die gestiegene Zahl von Corona-19-Infektionen in den beiden Seniorenheimen. gKU-Vorstandschef Jürgen Busse bittet um Verständnis: „Unser oberstes Gebot ist der Gesundheitsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden. In beiden Pflegeheimen müssen wir die Zahl der Kontakte reduzieren, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Das geht nur, wenn wir die Besuche zunächst unterbinden. Für die Begleitung Sterbender gibt es Ausnahmeregelungen.“

Für Gäste geöffnet bleiben zunächst die Seniorenheime in Nördlingen und Monheim sowie der Seniorenwohnpark in Rain. Dort gilt weiter die Testpflicht für alle Besucher, soweit diese keinen Impf- oder Genesenennachweis erbringen können. PCR-Testnachweise und PoC-Antigen-Schnelltestnachweise haben eine Gültigkeit von 24 Stunden ab Abnahme.

Vier Corona-Fälle in Rain, sechs in Wemding: Heime bleiben geschlossen

In Rain konnten bislang vier Fälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Eine der betroffenen Personen war bereits vollständig geimpft, die Impfung lag bereits über sechs Monate zurück.

In Wemding wurden bislang sechs Bewohnerinnen und Bewohner, sowie zwei Beschäftigte positiv getestet, hier verfügen alle über einen vollständigen Impfschutz. Die Impfungen liegen alle bereits mehr als sechs Monate zurück, zudem handelt es sich bislang um asymptomatische Verläufe, bzw. um sehr milde Symptome.

Ana Valeria Martinez, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries, erklärt: „Diese Ausbrüche zeigen, dass insbesondere für hochbetagte Personen, welche in Einrichtungen leben, Auffrischungsimpfungen sinnvoll erscheinen. Nachdem es sich bislang aber um keine, bzw. sehr milde Symptome handelt, ist auch hierbei von einem vorhandenen Impfschutz auszugehen.“

In beiden Einrichtungen werden durch das Gesundheitsamt nun Reihentestungen vorgenommen. (dz)