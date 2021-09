Impfzentrum in Nördlingen wird geschlossen

Das Landratsamt informiert über die neue Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung. Diese hat unter anderem zur Folge, dass ein Impfzentrum im Kreis bald schließt.

Im Donau-Ries-Kreis wird es von Oktober an nur noch ein stationäres Impfzentrum geben – das in Donauwörth-Riedlingen. Das teilt das Landratsamt mit. Dieses informiert zudem über die neue Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung, welche die Bayerische Staatsregierung beschlossen hat. Die Verordnung ist am 2. September in Kraft getretenen. Sie beinhaltet dem Landratsamt zufolge weitreichende Änderungen der bisherigen Covid-Regelungen.

Mit der Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz entfallen demnach insbesondere alle bisher inzidenzabhängigen Regelungen einschließlich der allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Lediglich für die Anwendung von „3G“ bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin relevant. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 gilt der Grundsatz, dass der Zugang zu geschlossenen Räumen in den meisten Bereichen des täglichen Lebens nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich ist. Ausnahmen bestehen (weiterhin) insbesondere für den Handel, nicht körpernahe Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe und den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Am Donnerstag sank der Inzidenzwert deutlich – von 49,9 auf 33,5. Bevor sich im Kreis dadurch wieder etwas ändert, muss der Wert drei Tage unter der 35er-Marke sein.

Für Einzelheiten zu den neuen Regelungen empfiehlt die Behörde, sich zum Beispiel auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration zu informieren (https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php).

PCR-Testzentrum in Möttingen wird weiter betrieben

Das PCR-Testzentrum in Möttingen wird nach aktuellem Stand weiterbetrieben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die Möglichkeit einer Terminreservierung besteht weiterhin über das Internet (www.donau-ries.de/testen).

Die Bayerische Staatsregierung hat eine Neuausrichtung der Impfstrategie zum Oktober beschlossen. Pro Landkreis darf künftig nur noch ein stationäres Impfzentrum betrieben werden. Dieses soll als Basisstation für mobile Teams und für „Impfsprechstunden“ genutzt werden. Gleichzeitig soll ein sogenannter „Stand-by-Betrieb“ für den Notfall sichergestellt werden, der ein kurzfristiges Hochfahren der stationären Impfkapazitäten ermöglicht. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und der Möglichkeit, dort im Bedarfsfall höhere Impfkapazitäten bereitzustellen als in Nördlingen, sowie der Logistik der Impfstofflieferungen, haben das Rote Kreuz Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren und das Landratsamt Donau-Ries entschieden, den Standort Nördlingen als eigenständiges Impfzentrum ab Oktober aufzugeben.

Wie das Impfzentrum in Nördlingen weiter genutzt werden soll

Gemeinsam mit dem BRK garantiert das Landratsamt aber bei entsprechendem Bedarf auch über den September hinaus noch Impftermine in Nördlingen anzubieten. Da die Infrastruktur im Impfzentrum Nördlingen im Rahmen des „Stand-by-Betriebs“ weiterhin vorgehalten wird, können die Räumlichkeiten beispielsweise an einzelnen Tagen für Impfungen durch mobile Teams genutzt werden.

Landrat Stefan Rößle erklärt dazu: „Ein ausreichender Impfschutz unserer Bevölkerung ist der einzige Weg aus dieser Pandemie. Mit den aktuellen Impfquoten sind wir von einer Herdenimmunität jedoch noch deutlich entfernt. Aus diesem Grund werden wir wo immer die Nachfrage vorhanden ist auch künftig gemeinsam mit dem BRK Impftermine vor Ort anbieten.“

Im September wird das Impfzentrum in Nördlingen noch wie gewohnt zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag werden dort fortan auch samstags von 15 bis 19 Uhr Impfungen ohne Terminabsprache angeboten.

Darüber hinaus werden gemeinsam mit den weiterführenden Schulen des Landkreises aktuell Impftermine für Schülerinnen und Schüler organisiert. Diese werden direkt über die Schulen informiert.

Der beste Weg zu einer Anmeldung im Impfzentrum

Wie der BRK-Kreisverband Nordschwaben mitteilt, kann es an den Impfzentren – je nach Nachfrage – ohne vorherige Terminvereinbarung teilweise auch zu längeren Wartezeiten kommen. Das Landratsamt empfiehlt, sich über die bayerische Software BayIMCO unter https://impfzentren.bayern/citizen/ zu registrieren. Anschließend werden die Betroffenen per E-Mail und SMS zu einer Terminauswahl aufgefordert. (pm)