vor 33 Min.

Wohnen wird sich auch im Kreis Donau-Ries verändern

Sie sind derzeit angesichts der sich zuspitzenden Lage auf dem Immobilienmarkt in aller Munde: Sogenannte „Tiny Houses“ sind kleine Einheiten, die nicht viel Platz verbrauchen und günstiger sind. Wird es sie künftig auch im Landkreis Donau-Ries zu sehen geben? Man zeigt sich zumindest aufgeschlossen.

Plus Eine neue Wohnraumstudie widmet sich Zukunftsfragen im Landkreis Donau-Ries. Wird es so bald mehr Grundstücke geben?

Von Thomas Hilgendorf

Der Satz ist so oft gesagt, dass er schier nervt – vor allem all jene, die auf der Suche nach einem Platz zum Leben sind: Wohnraum ist ein knappes Gut. Und doch stimmt das mehr denn je. Auch die Corona-Krise habe die Frage nach Wohnraum im Landkreis Donau-Ries nicht leiser werden lassen, erklärte Landrat Stefan Rößle am Montag bei der Vorstellung der neuen Wohnraumstudie für den Landkreis. Der Tenor: Wohnen werde sich Zukunft verändern, vielleicht auch verändern müssen.

