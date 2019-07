vor 43 Min.

Landkreis mit 1,5 Millionen Überschuss

Neues Personal, Zuschüsse für Vereine

Von Bernd Schied

Der Landkreis Donau-Ries hat 2018 einen Haushaltsüberschuss von rund 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen, der in die allgemeine Rücklage fließt. Gründe dafür sind Einsparungen im Bereich der Jugendhilfe und Mehreinnahmen beim allgemeinen staatlichen Kostenaufkommen, bedingt durch mehr Baugenehmigungen.

Landrat Stefan Rößle sprach gestern im Kreisausschuss von einer Punktlandung und einem ausgesprochen erfreulichen Ergebnis. Kreiskämmerer Franz Hlouschek bezifferte das Gesamthaushaltsvolumen auf 146 Millionen Euro. Die größten finanziellen Herausforderungen seien die verschiedenen Schulbaumaßnahmen wie die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding und des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen gewesen. Im laufenden Jahr komme das Schulzentrum Rain hinzu.

Bewilligt hat der Ausschuss eine ganze Reihe von Zuschüssen

Im Einzelnen fließen an den Kulturkreis Mertingen 2500 Euro für sein jährliches Konzertprogramm, an den Wirtschaftsförderverband Donauries eine erste Abschlagszahlung von 100000 Euro für die Marke Donauries und 65000 Euro an den Verein Geopark Ries.

Das Geld für den Geopark enthält keine Personal- und Sachkosten. Zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie für ein Geopark-Infozentrum (wir berichteten) werden laut Kämmerer Hlouschek gesonderte Mittel veranschlagt.

Mit dem gestrigen Tag hat Heike Burkhardt die Geschäftsführung des Geoparks übernommen. Sie ist Nachfolgerin von Günther Zwerger, der in der vergangenen Woche bekanntlich in den Ruhestand getreten ist. Neuer Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung ist der bisherige Regionalmanager Klemens Heininger, der gleichzeitig auch die Geschäftsführung des Tourismusvereins Ferienland Donau-Ries übernimmt. Neue Regionalmanagerin ist Jennifer Werner.

