Landrat: Peter Moll kandidiert für die SPD

Der Donauwörther bewirbt sich im März 2020 um das Amt des Landrats. Damit gibt es drei Kandidaten.

Peter Moll wird in der Kommunalwahl 2020 erneut als Landrat kandidieren. Er ist am Donnerstagabend in der Harburg offiziell als Kandidat der SPD präsentiert worden. Damit ist den Sozialdemokraten eine echte Überraschung gelungen, denn nach der Absage Molls für den Oberbürgermeisterposten in Donauwörth zu kandidieren, waren viele davon ausgegangen, dass er keine weiteren Ambitionen auf ein kommunalpolitisches Amt hat. Bereits 2014 hatte Moll gegen den amtierenden Landrat Stefan Rößle kandidiert und ein respektables Ergebnis geholt.

Peter Moll (56) ist Stadtrat in Donauwörth und sitzt für die SPD auch im Kreistag. Der Vater zweier Töchter ist Ministerialrat im Ministerium für Gesundheit und Pflege und wohnt in Riedlingen.

Die Landratswahl im Jahr 2014 hatte Stefan Rößle nur knapp gewonnen. Er erhielt 50,03 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat von der SPD, Peter Moll, kam auf 38,4 Prozent, Albert Riedelsheimer (Grüne) erreichte 11,6 Prozent. Nur 16 Stimmen bescherten Rößle den Sieg, anderenfalls hätte es eine Stichwahl gegeben.

Damit gibt es drei Kandidaten, die 2020 Landrat im Donau-Ries-Kreis werden wollen: neben dem amtierenden CSU-Politiker Stefan Rößle wird auch Nico Ach für die Grünen ins Rennen gehen. (dz)

