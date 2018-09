vor 22 Min.

Landrat Rößle: „Die Pflege ist eine Herausforderung“

Im Landkreis fehlen Tages- und Kurzzeitpflegekräfte. Welche Lösungen derzeit in der Kreispolitik diskutiert werden, erklärt Stefan Rößle im Interview.

Herr Rößle, in Nördlingen haben Pflegekräfte am vergangenen Wochenende Unterschriften für das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand“ gesammelt. Auch Mitarbeiter des Krankenhauses waren dabei.

Rößle: Die Pflege ist ein Thema und eine Herausforderung, nicht nur für den Landkreis, sondern für das ganze Land. Es ist eine Aufgabe, die uns alle massiv betreffen wird. Ich bin froh, dass das Thema jetzt bei den politisch Verantwortlichen angekommen ist und an Lösungen gearbeitet wird. Eine erste Maßnahme ist ja das Pflegegeld. Im Landkreis und speziell an den Einrichtungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens gKU hat sich in der Vergangenheit schon einiges getan. Der Landkreis hat eine Million Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, um weiteres Pflegepersonal einzustellen. Seitdem haben wir 40 neue Pflegekräfte am gKU eingestellt. Weitere Einstellungen folgen noch.

„Hohe Fluktuation bei der Pflege“

Dennoch ist die Zahl der Überstunden von Ärzten und Pflegekräften immer noch sehr hoch, am Nördlinger Stift liegt sie beispielsweise bei 15000. Offensichtlich reicht die eine Million Euro, die investiert wurde, nicht.

Rößle: Wir haben auch in Nördlingen deutlich aufgestockt. Und mit der einen Million Euro hätten wir nur 20 neue Mitarbeiter einstellen können, tatsächlich sind es aber 40. Wir haben im Bereich der Pflege eine hohe Fluktuation. Wenn beispielsweise eine Krankenschwester schwanger wird, dann bekommt sie sofort Berufsverbot. Die Pflegeschüler werden erst im Herbst fertig, die Stellen können nicht immer sofort nachbesetzt werden. Leider gibt es auch Mitarbeiter, die länger krank sind. So kann es zu Vakanzen kommen, andere Mitarbeiter müssen einspringen. Und die machen dann Überstunden.

Könnte man aber nicht auch den Rückschluss ziehen, dass mehr als eine Million Euro investiert werden muss?

Rößle: Wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten, wir können nicht einfach nur aufstocken. Die Krankenhäuser sind mittlerweile so ausgestattet, dass sie mit dem Personal – zumindest auf dem Papier – auskommen müssten.

Ist ein Puffer denkbar? Personal, das eigentlich zu viel ist – aber ganz offensichtlich gebraucht wird?

Rößle: Ich bin froh, dass wir eine Million Euro zur Verfügung stellen konnten. Das hat auch dazu geführt, dass wir mehr Bewerbungen bekommen haben. Die Leute haben gesehen, dass wir uns für unser Pflegepersonal einsetzen. Es hat gut getan, wenn auch nicht alle Probleme gelöst sind.

„Entlastung durch Bereitschaftspraxen“

Welche Erfahrungen gibt es mit den neuen Bereitschaftspraxen?

Rößle: Das Problem bei den Notaufnahmen ist, dass es dort viel Arbeit gibt, diese von den Krankenkassen aber nicht gut vergütet wird. Zudem kamen Patienten in die Notaufnahme, die eigentlich dort falsch waren. Die zwei Bereitschaftspraxen in Donauwörth und Nördlingen haben die Notaufnahmen deutlich entlastet. Wir sammeln da aber noch Erfahrungen.

Sie haben angesprochen, dass die Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten sollen. Zuletzt ging die Geschäftsführung aber davon aus, dass das gesamte gKU in diesem Jahr ein Minus von rund zwei Millionen Euro erwirtschaften könnte. Besonders die Seniorenheime schreiben rote Zahlen.

Rößle: Was wiederum zeigt, wie wichtig uns das Pflegepersonal ist. Wenn man ausreichend Mitarbeiter einsetzen will, dann kostet das auch. In die Seniorenheime wurden viele Millionen Euro investiert. Die roten Zahlen kommen von den Abschreibungskosten. Alle Pflegeheime sind jetzt in einem guten Zustand.

Wer dort allerdings einen Pflegebedürftigen für eine kurze Zeit unterbringen möchte, etwa während eines Urlaubs, tut sich schwer. Kurzzeitpflegeplätze sind im Landkreis rar.

Rößle: Wir haben gerade unsere neue Bedarfsprognose erstellt. Im Bereich der Langzeitpflege haben wir demnach ausreichend Plätze. Doch gerade in der Kurzzeit- und Tagespflege ist der Bedarf zuletzt enorm gestiegen. Wir tun uns aber schwer, genau zu ermitteln, wie hoch er ist. Denn die Angehörigen rufen nicht nur bei einem Pflegeheim an und fragen nach, sondern bei mehreren. Und damit tauchen sie in unserer Statistik auch mehrfach auf, selbst wenn sie nur einen Platz brauchen. Zudem ist es schwierig, nur im Sommer, während der Urlaubszeit zusätzliche Pflegeplätze zu schaffen – was macht das Personal das restliche Jahr? Obwohl der Gesetzgeber solche Projekte mittlerweile bezuschusst.

Die CSU hatte eine zentrale Pflegeplatzbörse angeregt.

Rößle: Ja, die Umsetzung ist aber schwierig. Schließlich betreibt nicht nur das gKU Seniorenheime, es gibt die verschiedensten Träger. Wir denken aber darüber nach, eine zentrale Stelle am Landratsamt einzurichten, die alle Fragen zum Thema Pflege beantwortet. Darüber wird derzeit politisch diskutiert.

Heftig diskutiert wird in ganz Deutschland derzeit über die Geschehnisse in Chemnitz.

Rößle: Was da passiert ist, ist furchtbar. Das macht mir wirklich Sorgen, dass so viele Menschen Selbstjustiz ausüben.

„Frauen haben Angst alleine am Bahnhof“

In Donauwörth sorgt das Ankerzentrum immer wieder für Schlagzeilen. Viele Menschen fühlen sich unwohl, manche sogar unsicher.

Rößle: Auch an mich wenden sich immer wieder Bürger, die besorgt sind. Frauen haben Angst, sich rund um den Bahnhof alleine zu bewegen. Wir müssen die Straftaten konsequent verfolgen, die Leute darauf hinweisen, was unsere Kultur ist. Der Sicherheitsdienst wurde bereits aufgestockt und die Polizei zeigt Präsenz.

Die Polizeiinspektion Donauwörth wurde personell allerdings nicht aufgestockt. Es sind Bürger an unsere Zeitung herangetreten, die sagen: Die Polizei hat gar nicht das Personal, um die Straftaten zu verfolgen.

Rößle: Die Stadt Donauwörth und der Landkreis haben sich an das Innenministerium und den Polizeipräsidenten gewandt und mehr Personal für die Inspektion gefordert. Doch deren Strategie ist es, lieber im Fall der Fälle mit vielen Polizisten zu reagieren, als einen oder zwei Mitarbeiter mehr dauerhaft in Donauwörth zu beschäftigen.

Solch eine kurzfristige Verstärkung nützt aber den Menschen nichts, die in Bussen angegangen werden.

Rößle: So sehen wir das auch. Wir konnten aber bislang nur erreichen, dass das Sicherheitspersonal aufgestockt wurde. Zudem wird das Ankerzentrum Ende 2019 geschlossen, das haben wir schriftlich. Wir dulden dort keine rechtsfreien Räume.

Noch andere Migranten außer den Flüchtlingen

Der Asylstab am Landratsamt, der sich seit 2015 um das Thema gekümmert hat, ist aufgelöst worden.

Rößle: Ja, das stimmt. Er wurde durch das Team Migration ersetzt. Wir haben uns zuletzt nur um die Flüchtlinge gekümmert. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass noch andere Migranten im Kreis leben. Zum Beispiel Rumänen, Polen – gerade ihre Zahl ist zuletzt stark gestiegen. Bei uns leben und arbeiten auch viele Deutschstämmige aus Russland. Die meisten von ihnen sind Facharbeiter. Wir wollen jetzt zwei Veranstaltungen für sie organisieren und ihre Probleme aufnehmen. Wir brauchen dringend Fachkräfte und wollen, dass diese Menschen auf Dauer gut in Deutschland integriert sind. Gerade die Hausfrauen sind das oft nicht, da gibt es noch ein riesiges Potenzial.

Neben dem Ankerzentrum gibt es im Kreis noch weitere Asylunterkünfte.

Rößle: Ja. Und wenn man das Ankerzentrum einmal rausnimmt, dann gibt es keine allzu großen Probleme – es wäre eine Situation, mit der man leben kann.

Ein letztes Thema: Was tut sich derzeit hinter den Kulissen in Sachen Almarin?

Rößle: Derzeit werden Angebote von Büros eingeholt, die die Machbarkeitsstudie erarbeiten sollen. Für diese Studie gibt es wahrscheinlich einen Zuschuss vom Leader-Programm. Der Auftrag soll bald vergeben werden. Es wird es aber ein wenig dauern, bis die Studie fertig ist.

Wie schätzen Sie die Stimmung bei den Bürgermeistern im Ries ein?

Rößle: In Summe vernehme ich eine Aufgeschlossenheit, die bei der Schließung des Almarins so nicht da war. Aber ernsthaft diskutieren kann man erst, wenn Zahlen da sind.

Themen Folgen