Landrat Rößle: „Ja, ich wurde geimpft“

Landrat Stefan Rößle erklärt gegenüber unserer Zeitung, warum er mit 56 Jahren das Vakzin erhalten hat

Herr Rößle, Nördlinger Bürger melden sich immer noch bei uns, dass sie an das Donauwörther Impfzentrum verwiesen werden. Bis wann soll das behoben werden?

Das ist wirklich ärgerlich, es ist immer noch nicht nachvollziehbar, wie das passieren konnte, dass in diesem bayernweiten System BayIMCO Nördlingen da nicht als eigenes Impfzentrum geführt wird. Wir haben das weitergegeben. Ich bin da persönlich mit dem Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Kontakt. Es wird umgestellt. Es ist aber aufwendiger als gedacht, aber es geht erst Anfang März.

Herr Rößle, sind Sie schon geimpft?

Wir müssen alle aufpassen, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Ja, aber auch da ändert sich die Situation. Da sieht man heute einige Dinge anders als früher.

Das heißt was?

Ja, ich wurde geimpft. Das war am 4. Januar. Aus heutiger Sicht sehe ich das vielleicht etwas anders, auf jeden Fall kritisch. Es war aber damals der 4. Januar, ich hatte Urlaub, war daheim und bin von Professor Wild angerufen worden, der die Impfungen am Donauwörther Krankenhaus vorgenommen hat. Er hat gesagt, sie führen die Impfungen durch und der Impfstoff muss an diesem Tag verimpft werden, weil er sonst verfällt. Wir haben gesprochen, er meinte, sie haben alle durchgefragt, sie wollen die Frau Marb impfen, weil sie gerade Landrätin ist und mich, weil ich ja bald wieder im Amt sei. Sonst würden Sie es wegwerfen. Wir haben noch diskutiert, weil der Impfstoff am Tag darauf verfallen wäre. Er hat gesagt, er hat alle gefragt, er hat niemand. Ich gebe zu Bedenken, dass wir damals eine andere Situation hatten. Es war nicht absehbar, dass wir einen Impfstoffmangel haben, sondern wir mussten schauen, dass sich die Leute impfen lassen.

Wäre es nicht möglich gewesen, jemanden aus Risikogruppen zu impfen?

Im Nachhinein kann man vielleicht das eine oder andere anders sehen, ich stand vor einer Spontanentscheidung. Wegschmeißen wollten wir es nicht. Damals ist das neu angelaufen und es wollten sich auch viele nicht impfen lassen. Und dann gibt es ja die Priorisierungslisten. Da steht auch, dass die Mitarbeiter Führungsgruppe Katastrophenschutz geimpft werden.

Zu der Sie auch gehören.

Das ist ja eine Einheit des Landratsamtes. Da bin ich regelmäßig bei Besprechungen dabei. Da gehöre ich auch zu den Priorisierungsgruppen. Aber jetzt im Nachhinein ist es so, dass es die Priorisierung eins, zwei und drei gibt. Und, ja, Katastrophenschutz gehört zu den nachrangigen Priorisierungen. Aber ich habe auch damals zu meinen Mitarbeitern gesagt, das Blödeste, was wir machen können, ist Impfstoff verfallen zu lassen.

Aber hätte es nicht damals Möglichkeiten gegeben, Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Polizisten etc. dort Impfstoff zu verteilen.

Altenheime waren ja ohnehin Priorisierung eins. Und der Professor hatte ein Kontingent für das Krankenhaus bekommen. Das war am 4. Januar abends nach Feierabend, das hätte er auch nicht mehr in ein Impfzentrum bekommen.

Also man konnte keine Polizisten oder ähnliche Gruppen impfen können?

Das hat mich eigentlich auch gewundert, darum hatte ich da keine Bedenken. Es wurden auch Feuerwehrleute geimpft. Das war damals auch so vorgesehen. Da gab es ein Schreiben vom Innenministerium, bevor Impfstoff verfällt, dann Feuerwehrleute und Polizisten verständigen. Hätte ich damals Zweifel gehabt, dass es nicht zulässig ist, hätte ich es definitiv nicht gemacht. Ich habe mich nicht vorgedrängt, aber es war so, dass ich den Anruf bekommen habe und vor der Wahl stand: Lasse ich mich impfen oder der Impfstoff wird weggeschmissen.

Es hätte andere keine Möglichkeit gegeben, jemanden, der es nötig hatte, zu impfen?

So ist es mir dargestellt worden.

Am Krankenhaus wurden damals alle geimpft, bei denen es möglich war?

Am Krankenhaus hatte er niemanden mehr zum Impfen, das habe ich noch gefragt. Und er hatte kurzfristig 100 Impfdosen mehr bekommen, als er bestellt hatte. Ich habe auch im Krankenhaus eine Sekretärin gefragt, aber die Zurückhaltung war damals noch groß.

Es hört sich so an, als ob Sie das heute anders beurteilen.

Ja. Weil ich jetzt weiß, wie sensibel das gesehen wird, ich möchte nicht besser behandelt werden alsandere, ich möchte niemand anderem die Impfung wegnehmen. So ein Eindruck soll und darf nicht entstehen. So würde man heute noch mehr drängen, ob man noch jemand anderen findet.

Würden Sie sagen, dass es ein Fehler war?

Na, hm. Fehler... Im Nachhinein weiß man vieles besser. Ich hatte damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Die Situation war neu, großer Druck. Heute nach den ganzen Debatten und Diskussionen würde man vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen.

Würde man vielleicht?

Wenn mich der Professor heute anruft, würde ich sagen, das kann ich jetzt nicht tun, schmeißen Sie es nicht weg, aber tun Sie alles, um jemand anderen zu finden. Und vielleicht würde ich sagen, rufen Sie fünf Polizisten an, bis sie einen haben. Aber das kann ich leider nicht mehr ändern. Es tut mir auch leid, aber ... wir haben uns so entschieden und waren der Meinung, dass ich da niemandem etwas wegnehme. Das war definitiv nicht meine Absicht.

Dass der Eindruck entstehen könnte, ist ihnen aber...

(unterbricht): Ich hatte nur die Wahl: wegschmeißen oder impfen. Ich hatte nur diese Wahl.

Interview: Jan-Luc Treumann