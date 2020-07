vor 17 Min.

Landratsamt so gut wie im Normalbetrieb

Es geht auch ohne Termin. Doch es ist besser einen zu vereinbaren.

Wer im Landratsamt etwas erledigen will, kann dies ab heute wieder ohne einen Termin tun. Es läuft jetzt wieder alles im Normalbetrieb.

Die Verantwortlichen im Landratsamt empfehlen jedoch dringend, dass bei sämtlichen Anliegen Termine mit den Sachbearbeitern im Vorfeld vereinbart werden sollen, um längere Wartezeiten und Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden.

Termine ausmachen kann man telefonisch, per Mail oder über die Homepage. Die Mitarbeiter der Kreisbehörde rechnen mit einem erhöhten Besucheraufkommen in den nächsten Tagen aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen während der letzten Wochen, in denen Kundenverkehr zum Teil nur in äußerst dringenden Fällen möglich war. Jetzt wird vermutlich viel erledigt, was aufgeschoben wurde.

Zugang über den Parkplatz in der Pflegstraße wieder möglich

Ein weiterer Hinweis: Der Zugang zum Donauwörther Dienstgebäude ist nun mehr über den Eingang des Besucherparkplatzes in der Pflegstraße wieder möglich. Eine weitere Änderung gibt das Landratsamt bekannt: In der Zulassungsstelle wird die letzte Terminwertmarke ab sofort 30 Minuten vor dem regulären Ende der Öffnungszeiten herausgegeben.

Des Weiteren gilt für Besucher nach wie vor, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sobald sie die Dienstgebäude betreten. (dz)