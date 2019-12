vor 52 Min.

Landratskandidat Nico Ach will mehr Nachhaltigkeit

Der Landratskandidat der Grünen kritisiert Amtsinhaber Stefan Rößle und schlägt neue Konzepte vor. Die Partei nominiert auch ihre Kandidaten für Kreistag.

Von Bernd Schied

Nico Ach will bei den Kommunalwahlen im Frühjahr erster grüner Landrat im Landkreis Donau-Ries werden. Das hat er bei der Nominierungsversammlung des Grünen-Kreisverbands in Wemding deutlich gemacht. Die Delegierten kürten den 38-Jährigen einstimmig zum Herausforderer von Amtsinhaber Stefan Rößle ( CSU).

Dieser müsse im Frühjahr nach 18 Jahren abgelöst werden, weil er nicht innovativ und zukunftsgerichtet agiere, sondern hauptsächlich Symbolpolitik betreibe, begründete Ach unter anderem seine Kandidatur. Gleichzeitig konstatierte er, dass es Projekte im Landkreis gebe, die gut laufen würden.

Völlig vernachlässigt

Das Thema Nachhaltigkeit, dass sich Rößle inzwischen auf die Fahnen geschrieben habe, sei in der Kreispolitik der vergangenen Jahre völlig vernachlässigt worden.

Auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion werde jetzt zwar ein Nachhaltigkeits-Koordinator eingestellt, dem auch die Grünen zugestimmt hätten. Dieser solle sich jedoch nur um eine Internetseite und um Nachhaltigkeit-Lotsen kümmern, anstatt sich um die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards, ökologischen Kriterien und Regionalität zu bemühen. „So wie die Stelle vorgesehen ist, tendiert deren konkreter Nutzen gegen Null“, meinte Ach.

Wenig nachhaltig

Der „Gipfel“ sei in diesem Zusammenhang, den Ausschuss für Umwelt- und Energiefragen, der nur zweimal pro Jahr tage, in einen Nachhaltigkeitsausschuss umzubenennen. Dies greife viel zu kurz. „Der Kreisausschuss als zentraler Ausschuss, in dem es um Geld und Strategien geht, sollte vielmehr der künftige Nachhaltigkeitsausschuss sein“, forderte der studierte Informatiker.

Wenig nachhaltig sei es außerdem, vor dem Hintergrund der momentanen Zinssituation weiter auf die schwarze Null zu beharren. Der Kreis zahle Strafzinsen für sein angelegtes Geld. Auf der anderen Seite wäre die Aufnahme von Krediten zu extrem niedrigen Zinsen möglich. Fremdfinanzierungen zu derart günstigen Konditionen würden dem Landkreis Freiräume für Innovationen und die Umsetzung von nachhaltigen Vorhaben ermöglichen.

Drei Schwerpunkte

In seiner gut 20-minütigen Bewerbungsrede nannte Nico Ach drei Schwerpunkte, die er als Landrat umsetzen will. Beim Abfallwirtschaftsverband (AWV) schwebt ihm vor, dessen Geschäftsmodell ausweiten und ihn zu einem zentralen Faktor im Bereich einer Nachhaltigkeitsstrategie zu machen – weg von der alleinigen Müllentsorgung. Außerdem gelte es, Themenfelder wie Abfallvermeidung, Ressourcen- und Umweltschutz sowie den Bereich Klimaschutz anzusiedeln. Zudem würden die Sparten Energie und Wärme als Ergänzung gut dazu passen.

Für den Bereich Mobilität schlägt Ach die Gründung eines landkreiseigenen Verkehrsunternehmen für moderne Mobilität vor. Der derzeitige ÖPNV sei für die Menschen weitgehend unbrauchbar und würde vor allem von Kommunalpolitikern diskutiert und beschlossen, die vermutlich schon alleine die Nutzung der Deutschen-Bahn-App auf ihrem Smartphone vor Probleme stellen würde. Zu einem modernen Personennahverkehr gehörten nicht zuletzt Sharing-Angebote (Teilen) von Fahrzeugen und Fahrrädern. Ein eigener Dienstleister könnte dies und noch vieles mehr anbieten.

Details im nächsten Jahr

Auch wenn der amtierende Landrat immer wieder behaupte, beim Thema soziale Mieten und Wohnungsbau habe der Kreis keinen Handlungsspielraum, sollte er einmal in den Landkreis Augsburg-Land blicken. Dieser mache auf diesem Gebiet etwas. Spielräume gebe es etwa bei einer Zusammenarbeit mit den Kommunen in Form von finanzieller Unterstützung, wenn diese Wohnraum schafften.

Das detaillierte Wahlprogramm Achs und des Kreisverbandes soll im neuen Jahr präsentiert werden.

Nach der Kür des Landratskandidaten wurden die 60 Kreistagsbewerber ebenfalls einstimmig gewählt. Über die ersten zehn Plätze stimmte die Versammlung einzeln und geheim ab. Die Wahl der übrigen 50 erfolgte im Block. Spitzenkandidatin ist Katharina Weickhmann gefolgt von Nico Ach und der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer. Jüngste Bewerberin ist Julia Minnich mit 19 Jahren, der Senior ist Grünen-Urgestein Hubert Renelt.

Eva Lettenbauer machte deutlich, dass sich die Grünen auch dem Thema Landwirtschaft widmen und den Dialog mit den Bauern suchen würden. Zudem stünden die Reaktivierung der Hesselbergbahn und die Energiewende in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern ganz oben auf der Agenda.

