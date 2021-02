25.02.2021

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler für lokale Corona-Lockerungen

Plus Nach wie vor ist wegen Corona vieles nicht möglich. Unter welchen Auflagen der Landtagsabgeordnete Fackler (CSU) Öffnungen für möglich hält

Von Barbara Wild

Wie sehr beschäftigt Sie die Diskussion um regionale Öffnungen derzeit in Ihrer politischen Arbeit?

Wolfgang Fackler: Corona ist seit Langem das dominierende Thema. Die Menschen sind des Themas überdrüssig und projizieren ihre Gefühlslage vor allem auf die Politik. Die Bürger haben Rede- und Klärungsbedarf und sehen im Politiker auch eine Art Kummerkasten. Durch diesen Austausch über persönliche Gespräche, Anrufe, E-Mails und Diskussionen in den sozialen Medien bin ich an den Problemlagen, Forderungen, Stimmungen und Hoffnungen nah dran. Seit ein paar Wochen werden natürlich durch die erfreulicherweise sinkenden Inzidenzzahlen die Forderungen nach Öffnungen wieder lauter.

Welche Sorgen äußern Bürger und Händler Ihnen gegenüber?

Fackler: Die Sorgen sind vielschichtig und manchmal auch sehr persönlich. Ich erlebe leider auch Existenzängste. Die Händler haben volle Lager und wollen endlich wieder verkaufen. Vor Kurzem habe ich die Gärtnersiedlung in Rain besucht und die Tausenden schönen Pflanzen gesehen, die mühsam aufgezogen worden waren. Die drohten auf dem Kompost zu landen. Deswegen bin ich froh, dass die Blumenhändler und Gartencenter am kommenden Montag wieder öffnen können. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Weitere wiederkehrende Themen sind die Überbrückungshilfen, die selbst für Steuerberater kaum mehr erklärbar sind. Natürlich wenden sich auch Eltern an mich: Die einen fordern die sofortige Schulöffnung für alle Kinder, die anderen wollen, dass die Schulen auch mit Blick auf die potenzielle Gefahr für ihre Kinder und die Lehrer geschlossen bleiben sollen.

Welche politischen Maßnahmen sind am meisten umstritten? Welche sind kein Thema und werden akzeptiert?

Fackler: Den Menschen fehlen die zwischenmenschlichen Kontakte und da nerven die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sehr. Die Menschen wollen Lockerungen und werden ungeduldig. Grundsätzlich melden sich bei mir natürlich größtenteils diejenigen, die sich beschweren wollen.

Wolfgang Fackler im Interview: Perspektiven für Handel in Corona-Krise

Wie tragen Sie das in den Landtag oder zu Entscheidern, beziehungsweise wie wird dieses Stimmungsbild in der Bevölkerung auch im Landtag diskutiert oder von Entscheidern abgefragt?

Fackler: Wir haben in München regelmäßige Fraktionssitzungen, bei denen wir CSU-Abgeordnete mit dem Ministerpräsidenten diskutieren. Beispielsweise die gerade skizzierte Problemlage der Gärtnereien habe ich unserem Ministerpräsidenten intensiv vorgetragen und ihm ein Foto von den vollen Gewächshäusern in Rain geschickt. Da gibt es einen sehr kurzen Draht. Seit Januar fordere ich Perspektiven für den stationären Handel. Auch hier werde ich an der Staatsregierung dranbleiben und meine Impulse einbringen. In meinem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes ist Corona natürlich auch immer präsent, zum Beispiel durch das Thema Homeoffice.

Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, regional niedrige Inzidenzen wie im Donau-Ries dazu zu nutzen, dass auch regional unterschiedliche Maßnahmen gelten?

Fackler: Regionale Differenzierung sind Stand heute ab 8. März angedacht. Die Weichen sollen in der kommenden Woche beim Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gestellt werden. Der Ansatz ist, dass es bei Inzidenzwerten, die in einer Region unter 35 liegen, weitere Bereiche geöffnet werden können. Für unseren Landkreis Donau-Ries wäre das in Anbetracht der aktuellen Werte von unter 20 auch richtig und vertretbar. Wenn unsere Läden früher öffnen dürfen als in anderen Landkreisen, dann kann es natürlich auch zu einem Einkaufstourismus kommen. Das darf und soll nicht ausufern. Deswegen brauchen wir dann auch entsprechende Konzepte und Kontrolle der Abstandsregeln. Das gilt vor allem für die Discounter und großen Supermärkte, die sich zu reinsten Kaufhäusern entwickelt haben. Das ist unsolidarisch!

Ist Ihnen bekannt, ob es da vielleicht mit Nachbarlandkreisen Initiativen gibt - quasi Grüne Zone Nordschwaben?

Fackler: An mich ist diesbezüglich noch nichts herangetragen worden. Aus meiner Sicht brauchen wir – sobald es wieder möglich ist – verkaufsoffene Sonntage sowie Aktionen in Innenstädten mit kreativen Events. Dazu ist natürlich auch ein Hygiene- und Sicherheitskonzept notwendig. Wir brauchen auch hier Maß und Ziel. Ich hoffe, dass wir im dritten Quartal wieder einen Großteil der Normalität erreicht haben. Dazu ist es aber auch notwendig, dass wir uns impfen lassen, wenn wir aufgerufen werden.

