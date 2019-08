11:32 Uhr

Landwirt bleibt mit Hand an Schneidemesser hängen

Er wird vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen.

Ein 45-jähriger Landwirt aus Monheim-Liederberg presste in der Nähe von Wittesheim Stroh. Aufgrund einer Unebenheiten im Feld geriet Schmutz in die Maschine, weshalb der Bauer sie abstellte und versuchte, sie mit der Hand zu reinigen. Dabei blieb er an einem Schneidemesser der Presse hängen und zog sich eine schwerere Schnittwunde am linken Arm zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen.

