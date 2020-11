15:05 Uhr

Landwirt zerstört Biberbauten bei Itzing: Strafanzeige

Biber an der Ussel haben einen Landwirt zu ebenso drastischen wie illegalen M.aßnahmen verleitet..

Ein Landwirt sieht durch die von Bibern angestaute Ussel bei Itzing seine Felder in Gefahr. Ergreift zu rabiaten Mitteln.

Ein Landwirt, der Flächen im Umfeld von Itzing bewirtschaftet, hat sich offenbar mächtig über Biber geärgert, welche die Ussel aufstauen. Weil das Wasser des Bachs die angrenzenden Felder zu vernässen drohte, zerstörte der Bauer kurzerhand die Bauten der Tiere – und handelte sich damit eine Strafanzeige ein.

Landwirt reißt bei Itzing Biberdämme mit Traktor aus der Ussel

Durch einen Zeugenhinweis wurde der Polizei am Dienstag bekannt, dass seit dem Vortag in der Ussel auf besagtem Abschnitt etliche Biberburgen illegal „trockengelegt“ und mehrere Dämme durch einen zunächst Unbekannten entfernt worden waren. Eine Polizeistreife, die sich vor Ort ein Bild machen wollte, traf einen 41-Jährigen mit seinem Traktor an. Die war gerade damit beschäftigt, weitere Biberdammreste aus dem Bach herauszureißen.

Polizei informiert das Landratsamt und zeigt den Landwirt an

Als die Beamten den Mann mit der Rechtslage konfrontierten – die Tiere sind streng geschützt –, war dieser sofort geständig und gab als Motivation für sein Handeln an, dass durch ein weiteres Aufstauen der Ussel seine Äcker und Wiesen verwässern würden. Die Polizei informierte die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt, die fachkundige Kräfte mit der Begutachtung vor Ort betraute. Eine Anzeige wegen Verdachts auf Vergehen gegen das Bundesnaturschutzgesetz, das Tierschutzgesetz sowie das Wasserhaushaltsgesetz geht nun an die Staatsanwaltschaft in Augsburg. Diese muss den Sachverhalt juristisch bewerten. (dz)

