Landwirte: Bürger sollen Regionales einkaufen

Landwirte aus dem Landkreis versammelten sich in Kronhof, um zu protestieren. Sie zündeten auch ein Mahnfeuer an. Die Bauern beklagen unter anderem die Auflagen durch die Gülleverordnung.

Von Corinna Grimmeißen

Kronhof Grell orange blinken Lichter aus allen Richtungen kommend, unverkennbare Geräusche können schon aus der Ferne eindeutig wahrgenommen werden. Mehrere Traktoren und große Gerätschaften rollen an, um in der Masse gemeinsam auf sich aufmerksam zu machen. So zeichnet sich der Beginn eines Bauernprotests ab.

Am vergangenen Wochenende wurde auch im Weiler Kronhof bei Amerbach zwischen Laub und Polsingen eine solche Veranstaltung abgehalten. Insgesamt 70 Schlepper, die überwiegend aus den benachbarten Ortschaften, sowohl aus dem Fränkischen als auch aus dem Ries stammten, versammelten sich am Kreisverkehr und zündeten ein Mahnfeuer an. „Wir fahren die gleiche Spur“, betonte der Organisator Harald Handschiegl in seiner Ansprache. Er wollte damit klar machen, dass alle Bauern an einem Strang ziehen würden, gemeinsam verfolgen sie dasselbe Ziel.

Bevölkerung soll umdenken

Diese Proteste sollen zum Einen bewirken, dass in der Bevölkerung ein Umdenken stattfindet. „Es gibt 80 Millionen Bürger in Deutschland und 80 Millionen Verbraucher – beide liegen weit voneinander entfernt“, äußerte sich Jürgen Nagel, der einen Milchviehbetrieb an der Pfladermühle leitet. „Man kann nicht auf der einen Seite für Tierwohl plädieren und auf der anderen Seite im Discounter billige Fleischprodukte aus Massentierhaltung kaufen“, sagte er. Regionale Produkte seien weit mehr als ausreichend für unsere Bürger. Ein bemaltes Schild am Kreisverkehr trifft es passend: Honig, Fleisch, Spargel, Kartoffeln, Milch, Butter und Obst – alles Produkte, die das Ergebnis regional betriebener Landwirtschaft sind. Den Bauern stellt sich hier die Frage, wieso der Verbraucher dann zu Lebensmitteln aus fernen Ländern greifen wolle.

Zum anderen wollen die Landwirte an die Politiker appellieren, dass eine funktionierende Landwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten nur dann möglich sei, wenn die beiden Parteien Hand in Hand gehen. „Die deutschen Landwirte wollen die Macht der Entscheidungen nicht an sich ziehen, aber sie wollen mitbestimmen und miteinander Beschlüsse fassen“, schildert Karl-Heinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Die problematischste Klausel aus der neuen Verordnung im europäischen Raum sei die Handhabung der Nitratbelastung im Grundwasser, die von den Bauern verlange, weniger Düngemittel zu verwenden beziehungsweise diese nur noch in bestimmten Zeiträumen einzusetzen. Die Basis dieser Verordnung seien Werte von bestimmten Messstellen in Deutschland, die den Nitratgehalt im Grundwasser repräsentieren sollen. Jeder Mitgliedsstaat musste diese Zahlen nach Brüssel schicken. Der Haken an der Sache: „Bei den deutschen Messwerten wurden nur die schlechtesten Werte herangezogen, während andere Länder Durchschnittswerte kundgetan haben. Das ist absolut nicht nachvollziehbar, es wurden zum Teil völlig irrelevante Messstellen berücksichtigt“, sagte Karl-Heinz Götz und führt aus: „Deshalb ist unser Ries ein sogenannter roter Bereich, auch wenn es tatsächlich so nicht ist.“

"Wir arbeiten mit der Natur, nicht mit einem Datum", sagt der Kreisobmann

Zwar würden Bauern unterstützt werden, wenn sie sich für den Bau einer großen Güllegrube entscheiden, um zu gewährleisten, den Dünger nur in bestimmten Monaten auszufahren, jedoch seien sie gezwungen, langfristig zu planen, um entsprechend wirtschaften zu können und zu überleben. „Mit kurzfristigen Vorschriften und schnellen Entscheidungen können wir nichts anfangen. Wir arbeiten mit der Natur, nicht mit einem Datum“, sagte der Kreisobmann.

Auch wenn die Chancen nicht zwingend gut für die Bauern stehen würden, wollen sie nicht aufgeben. Friedlich, aber wirksam wollen sie weitermachen, ganz nach dem Motto: „Es gibt nur eine Landwirtschaft.“ Am Kronhof drehte zum Abschied jeder Bulldog geruhsam eine Runde im Kreisverkehr. Nach Angaben der Polizei gab es keine Vorfälle beim Protest. (mit jltr)

