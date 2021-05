Warum Bio-Raps in der Region Donauwörth so selten ist

Raps ist in Bayern die wichtigste Ölpföanze - aber nur selten ist der Anbau Bio. Jetzt gibt es einen ökologischen Anbau auf der Fläche von Versuchsstation Neuhof.

Derzeit blüht in der Region der Raps. Er ist in Bayern die wichtigste Ölpflanze und wird im Freistaat auf rund 87.000 Hektar angebaut. Während die Biolandwirtschaft in anderen Bereichen stark wächst, ist der Anteil des ökologischen Anbaus beim Raps „verschwindend gering“. Dies berichten die Bayerischen Staatsgüter. Auf den Flächen der Versuchsstation Neuhof bei Kaisheim wird solcher Raps angebaut.

Raps liefert den Staatsgütern zufolge ein Speiseöl, ist die Grundlage für Bio-Treibstoffe, aus den Nebenprodukten der Ölherstellung wird hochwertiges Tierfutter hergestellt „und ganz nebenbei ist er ein gefundenes Fressen für Bienen und andere Insekten, die auf Pollen und Nektar angewiesen sind“.

Bio-Raps in Donau-Ries: Hohe Ansprüche

Unter ökologischen Bedingungen werde nur ein ganz kleiner Teil des Rapses erzeugt: 2019 passierte dies auf einer Fläche von gerade einmal 117 Hektar. Die Staatsgüter dazu: „Dass nur so wenig ökologischer Raps angebaut wird, liegt daran, dass diese Kultur sehr hohe Ansprüche an die Nährstoffversorgung und das pflanzenbauliche Wissen der Landwirte stellt.“

Seit diesem Jahr bauen auch die Bayerischen Staatsgüter auf ihrer Versuchsstation am Neuhof solchen Bio-Raps an. Auf sechs Hektar wächst dort ökologischer Winterraps heran. Die Verantwortlichen teilen hierzu mit: „Der Anbau ist riskant, denn viele tierische Schädlinge und auch Krankheiten bedrohen die Ernte.“

Rapshonig nur mit Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

Der stellvertretende Betriebsleiter Thomas Seiler hierzu: „Wir müssen als staatliche Versuchsstation auch mal ein Wagnis eingehen und neue Wege beschreiten. Nur so lassen sich Erfahrungen sammeln, die wir in unserem Betrieb nutzen, aber auch an Berufskollegen weitergeben können.“

Durch den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sei sichergestellt, dass die Bienen hier bedenkenlos den beliebten Rapshonig erzeugen können. „Und eine Augenweide für die Spaziergänger gibt es als Zugabe obendrein“, so die Staatsgüter in einer Pressemitteilung. (dz)

Lesen Sie auch: