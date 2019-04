vor 55 Min.

Langweilig wird es den CSU-Senioren nicht

Rückblick auf die diversen Aktivitäten im vergangenen Jahr

Politisch aktiv, kulturell interessiert, europäisch denkend und dennoch heimatverbunden – so könnte man die Donau-Rieser CSUSenioren-Union beschreiben. Die Mitglieder können sich wirklich nicht über Langeweile beklagen, wenn man ihren vollen Terminkalender unter die Lupe nimmt. Neben Firmenbesichtigungen, Tagesausflügen und auch mehrtägigen Fahrten vor allem in Bayern, zur Bezirksversammlung mit der Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner oder Lichtbildervorträgen – alle Veranstaltungen wurden zahlreich besucht. Der gesamte Vorstand, allen voran Theo Meyer, war als Planer und Organisatoren der Unternehmungen aktiv, informierte regelmäßig die Parteifreunde und sorgte auch dafür, dass Fahrgemeinschaften gebildet wurden, damit auch jeder dabei sein konnte.

Während der Jahreshauptversammlung in der Wemdinger Walfahrtgaststätte merkte man die Routine der eingespielten Führungsgruppe. Werner Nürnberger stellte die Gäste vor, Schriftführer Kurt Suchy ließ das vergangene Jahr Revue passieren und informierte über neue Vorhaben 2019, in Vertretung des Schatzmeisters trug Walter Hochradel den Finanzbericht vor und der Kassenprüfer Franz Gaag forderte die Versammelten auf, aufgrund der einwandfreien Kassenführung den Verantwortlichen die Entlastung zu erteilen. Auch zum Thema „Europa“ äußerte sich der Vorsitzende, Meyer, zwar sachlich, jedoch merklich emotional. Fast 75 Jahre Frieden dürfte man in der Geschichte Europas wahrscheinlich vergeblich suchen. Viele Kriege, kleinere und größere, unzählige Tote, Vermisste und oft psychisch erkrankte Überlebende dieser blutigen Zeit, Hunger und Waisenkinder waren die Folgen – etwas, das heute in Europa so gut wie undenkbar ist. Viele der Anwesenden, die die Kriegszeit erleben mussten, bestätigten durch die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse die Ausführungen des Vorsitzenden.

Im zweiten Teil der Hauptversammlung wurde der Harburger Bürgermeister Wolfgang Kilian begrüßt. Es folgte ein Vortrag über ein Thema, das alle Menschen angeht: Wasser. „Ja, Wasser ist Leben“, waren die ersten Worte des Redners, der neben seinem Amt als Rathauschef in Harburg auch noch der Vorsitzender der Bayerischen Rieswasserversorgung ist. Die Wasseraufarbeitung gestalte sich auch im Wasserparadies, wie es unser Land eben sei, immer mehr zu einem Problem, und das nicht nur finanziell, so Kilian. So war es auch nicht verwunderlich, dass im Anschluss an seinen Vortrag viele Fragen zu diesem Thema gestellt wurden. (dz)

