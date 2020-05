14:01 Uhr

Lastwagen auf B25 permanent viel zu schnell

Die Verkehrspolizei stoppt nahe Donauwörth einen Lkw-Fahrer. Der schert sich weder um Geschwindigkeitsbegrenzung noch um Überholverbot.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Donauwörth hat am Montagmittag bei Donauwörth einen Lkw-Fahrer gestoppt, der viel zu schnell unterwegs war. Der 54-Jährige fiel auf der B25 nahe Harburg mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Kurz nach der Stadt überholte der Fahrer in Richtung Donauwörth zudem einen Silozug im mehrfach beschilderten Überholverbot. Die Beamten hielten den Laster an und kontrollierten den Fahrer, den Lkw sowie dessen Ladung intensiv. Dies geschah auf der B2 am Schellenberg.

Lkw-Fahrer rast mit bis zu 92 Stundenkilometer

Beim Herunterladen der Daten des digitalen Kontrollgeräts stellten die Polizisten fest, dass der Berufskraftfahrer von der A7 kommend auf der B25 im Landkreis Donau-Ries durchgehend mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Soll heißen: permanent mit 84 bis 92 Stundenkilometern statt der maximal erlaubten 60. Daher erhöhten die Gesetzeshüter die Geldbuße entsprechend. Am Ende behielten die Beamten von dem Litauer eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 500 Euro ein, die der 54-Jährige erst über seine Firma organisieren musste. Der Mann konnte nach etwa zwei Stunden seine Tour fortsetzen. (dz)

