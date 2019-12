vor 59 Min.

Lastwagen bleibt an Brücke hängen

Ein Lastwagen ist an einer Brücke in Donauwörth hängengeblieben.

Ein Bundeswehrsoldat verursacht einen Unfall an der B16-Unterführung der Industriestraße. Es entsteht ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Ein 27-jähriger Bundeswehrsoldat ist am Dienstagvormittag mit einem Lkw der Armee an der B16-Unterführung der Industriestraße in Donauwörth hängen geblieben. Die Decke der Brücke wurde verkratzt und die Absperrschranke verbogen.

Zudem wurden am Lkw der Aufbau und die Abdeckplane beschädigt. Der Verkehr kam kurzzeitig zum Erliegen, weil der Laster nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Die Beamten verwarnten den Fahrer gebührenpflichtig. (DZ)

