09:18 Uhr

Lastwagen drückt Auto auf den Gehweg

In Wemding wollte ein Lkw an einer Ampel abbiegen und hat dabei ein Auto auf einen Gehweg geschoben.

Ein Unfall beim Abbiegen hat sich am Mittwoch in Wemding ereignet. Das berichtet die Polizei. Um 11 Uhr befuhr ein 55-jähriger Sattelzugfahrer aus Tschechien die Gustav-Rau-Straße in nördlicher Richtung, um anschließend nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen.

Dabei ordnete sich der Mann mit seinem 40-Tonner verbotswidrig auf der Linksabbiegespur ein. Zur selben Zeit war ordnungsgemäß auf der Rechtsabbiegespur der gleichen Fahrbahn – mit selbem Ziel – ein 70-jähriger Autofahrer aus Wemding eingeordnet. Der Lkw schob beim Rechtsabbiegen den neben ihm befindlichen Pkw des Wemdingers nach rechts von der Straße, heißt es von den Gesetzeshütern.

Schaden beläuft sich auf 11.000 Euro

Das Auto wurde komplett auf den Gehweg gedrückt, auf dem sich glücklicherweise keine Fußgänger befanden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro. Die Beamten vor Ort verwarnten den verursachenden Berufskraftfahrer gebührenpflichtig. (pm)

