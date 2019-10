vor 53 Min.

Lastwagen kracht gegen Auto – Fahrer flüchtet

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer wollte augenscheinlich die offizielle Umleitungsstrecke der B 25 abkürzen und landete in der Folge mit seinem Sattelzug im Harburger Ortsteil Schrattenhofen.

Hier musste er, um weiterzukommen, rückwärts rangieren und blieb dabei an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat Leon einer 34-jährigen Bewohnerin des Ortsteils hängen. Diese hörte noch den Anprall. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Nachdem sich der Unbekannte mit seinem 40-Tonner ohne anzuhalten entfernte, wird nun wegen einer Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (dz)

Zeugenaufruf: Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.