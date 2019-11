vor 19 Min.

Lastwagen kracht gegen Säule: Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall in Ebermergen flucht der Verursacher - und fährt weiter. Anwohnerin ist aber aufmerksam.

Der Fahrer eines Lastwagens hat am frühen Dienstagabend in Ebermergen einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Der Mann kann aber wohl zur Rechenschaft gezogen werden. Er krachte um etwa 18.30 Uhr in der Harburger Straße an der Hofeinfahrt gegen eine Säule. Die Bewohnerin des Anwesens hörte einen lauten Knall und schaute nach draußen. Dort stand der Sattelzug an der Grundstücksumrandung. Der Fahrer stieg aus, begutachtete den Schaden und rief noch „Sch...“, ehe er sich wieder in den Lkw setzte und wegfuhr. Der Schaden an dem Anwesen beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

Die Frau notierte sich das Kennzeichen der Zugmaschine und verständigte die Polizei. Die ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dz)

