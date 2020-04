00:42 Uhr

Lastwagen rasen auf der B2

Ein Lkw fährt bei Monheim 104 „Sachen“, ein anderer 99. Erlaubt sind dort 60 km/h

Das derzeit immer noch vergleichsweise geringe Verkehrsaufkommen haben laut Polizei einige Kraftfahrer wohl genutzt, um die Höchstgeschwindigkeiten ihrer Fahrzeuge zu testen. Ein 37-Jähriger war am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit einem 25-Tonnen-Lkw auf dem Rückweg nach Augsburg, nachdem er in Fürth Obst- und Gemüse abgeladen hatte.

Auf Höhe Monheim wurde eine Videostreife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth auf den Lastwagen aufmerksam und dokumentierte bis Kaisheim Geschwindigkeiten zwischen 90 und 104 Kilometern pro Stunde – bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 für diese Fahrzeugkategorie. Den Fahrer erwarten nun ein Fahrverbot von einem Monat sowie ein Bußgeld von 675 Euro, so die Beamten weiter.

Einige Zeit später wurde die Videostreife an gleicher Örtlichkeit auf einen 40-Tonnen-Sattelzug aus Mazedonien aufmerksam und dokumentierte bis Donauwörth Geschwindigkeiten bis 99 „Sachen“ in der Spitze, die der leere 40-Tonner bergabwärts am Kaisheimer Berg schaffte. Der 38-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro hinterlegen. (dz)

