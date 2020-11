vor 2 Min.

Lastwagenfahrer baut Unfall auf B16 bei Donauwörth

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag einen Autofahrer auf der B16 bei Donauwörth übersehen.

Ein Berufskraftfahrer hat auf der B16 bei Donauwörth am Donnerstag einen Unfall gebaut. Beim Spurwechsel übersah der 61-Jährige in seinem Fahrzeug einen Autofahrer.

Ein 61-jähriger Berufskraftfahrer hat mit seinem Lkw samt Auflieger auf der Südspange der B16 am Donnerstag einen Unfall gebaut. Er war in westliche Richtung unterwegs, als er auf Höhe Donauwörth von der Bundesstraße abfuhr und in den zweispurigen Kreisverkehr einbog.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein 38-jähriger Tapfheimer mit seinem Auto von der Artur-Proeller-Straße kommend auf der äußeren Spur des Kreisverkehrs unterwegs, als der Fahrer des 40-Tonners unvermittelt von der inneren zur äußeren Spur wechselte, um in Richtung Kaiser-Karl-Straße auszufahren.

Unfall auf B16 bei Donauwörth: 6000 Euro Schaden

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit einem dadurch entstandenen Schaden von etwa 6000 Euro. Da der Lastwagenfahrer andere Angaben zum Unfallhergang machte, befragten die Beamten der Donauwörther Inspektion einen unbeteiligten Zeugen, der die Angaben des Autofahrers bestätigte. Der 61-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen