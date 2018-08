vor 26 Min.

Lastzug kippt auf B2-Baustelle um

Rund 100 Liter Diesel laufen aus

Kurz nach 19 Uhr kam es am Montag auf der B 2-Baustelle in Höhe Monheim zu einem Betriebsunfall. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug berechtigt in die Baustelle. Um einen Schotterhaufen zu passieren, wich er nach rechts auf das Bankett aus. Das gab nach, der Zug kippte nach rechts um und blieb an der Böschung liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings wurde der Tank beschädigt, sodass rund 100 Liter Dieselkraftstoff ins Erdreich flossen. Baggerfahrer richteten den verunglückten Sattelzug wieder auf und zogen ihn auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr Monheim pumpte den restlichen Kraftstoff aus dem beschädigten Tank. Drei Kubikmeter Erdreich wurden abgetragen. Am Laster entstand ein hoher Schaden im fünfstelligen Bereich.

