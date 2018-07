vor 35 Min.

Leck an Gasleitung: Schnellimbiss geräumt

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz, als gestern Nachmittag an der Donauwörther Westspange bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde.

Ein Missgeschick bei Bauarbeiten an der Westspange sorgt in Donauwörth für Aufregung. Straße wird vorübergehend gesperrt

Bei Bauarbeiten an der Westspange im Bereich der Schnellimbisse in Donauwörth ist am Donnerstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Dies sorgte für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet auf Höhe des Lokals „Burger King“ ein Minibagger mit seiner Schaufel an die Leitung. Dadurch entstand an dem etwa vier Millimeter starken Rohr ein Leck und Gas strömte aus. Deshalb rückten die Einsatzkräfte an. Sie sperrten den Straßenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr zur Dillinger Straße und der Kreuzung Neurieder Weg. Zudem mussten Personal und Gäste aus Sicherheitsgründen den „Burger King“ vorübergehend verlassen.

Stadtbrandinspektor Alexander Zobel berichtet, dass die Feuerwehr zunächst das Leck mit Sand abdeckte. Die Gaskonzentration vor Ort sei – auch wegen des Winds – nicht gefährlich gewesen.

Rund eineinhalb Meter neben der defekten Stelle befand sich ein Schieber. Der wurde abgedreht und so die Gefahr endgültig gebannt. Zobel: „Wir konnten relativ schnell Entwarnung geben.“ Den Rest übernahmen Mitarbeiter von Erdgas Schwaben. (wwi/wüb)

