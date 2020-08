00:31 Uhr

Leerstand und Baulücken vermeiden

Huisheimer Räte treffen sich zu Seminar

Der Bedarf an Bauland ist ungebrochen – das gelte auch für seine Gemeinde, wie Huisheims Bürgermeister Harald Müller mitteilt. Die Regierung setze verstärkt auf die Förderung von Wohnflächen. Auf der einen Seite sei es notwendig, neue Flächen zu erschließen und Baugebiete zu schaffen. Auf der anderen Seite müsse man Baulücken schließen und Leerstände vermeiden. „Die große Aufgabe Innenentwicklung mit Vermeidung von Leerstand und Schließen der bestehenden Baulücken möchten wir in Angriff nehmen“, so Müller. Darum kamen nun alle Gemeinderäte zu einem Tagesseminar in die Sualafeldhalle. Gemeinsam mit zwei Moderatoren von der Schule der Dorf und Landentwicklung aus Thierhaupten stiegen sie in das Thema ein.

Neben mehreren Vorträgen mussten, in Gruppenarbeit, verschiedene Themen bearbeitet und Lösungsvorschläge eingebracht werden. Alle Räte waren sich einig, das wichtige Thema Innenentwicklung weiter zu behandeln und voranzutreiben. In den nächsten Monaten und Jahren soll darauf aufgebaut und die „Innenentwicklung“ umgesetzt werden. „Ziel muss es sein, unsere Dörfer im Kern lebendig zu halten und die Baulücken zu schließen“, resümierte Müller. (dz)

