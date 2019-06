Legionellen: Duschen in Mertinger Turnhalle verboten

Aufregung in Donauwörth: Am Donnerstagabend hat eine Hecke gebrannt. Feuerwehr im Einsatz.

Hamlar

Technik auf Tour im Truck

In einem Lkw lernen Schüler, welcher Stecker in welche Büchse gehört, wie die Arbeitsabläufe in einem Autowerk sind und warum sich technische Ausbildungsberufe lohnen