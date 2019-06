00:33 Uhr

Leipelts Neffe in Donauwörth

Chris Bade aus den USA sucht in der Großen Kreisstadt nach Spuren seines Onkels und NS-Widerstandskämpfers

Chris Bade war in Donauwörth, um sich auf die Spuren seines Onkels zu begeben. Und das ist nicht irgendjemand: Bade, der mit seiner Familie in den USA lebt, ist der Neffe von Hans Leipelt, Widerstandskämpfer während der NS-Zeit und daher Namensgeber der FOS/BOS in Donauwörth. Bade war mit seiner Familie aus Boston zunächst nach München und dann auch nach Donauwörth gekommen, um sich ein Bild davon zu machen, wo sein Onkel gelebt hat und wie heute an ihn und sein Wirken erinnert wird.

Der 23-jährige Chemiestudent und Halbjude Hans Leipelt ist seit 1995 Namenspatron der FOS/BOS Donauwörth. Er wurde im Oktober 1944 als Widerstandkämpfer gegen den Nationalsozialismus in Donauwörth zum Tode verurteilt und drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs in München hingerichtet. Gemeinsam mit seiner Partnerin Marie-Luise Jahn war er an der Verbreitung des letzten Flugblatts der „Weißen Rose“ beteiligt.

Lehrer Stephan Schupfner hatte viele Jahre näheren Kontakt zum Umfeld von Hans Leipelt gehalten und so auch den Besuch begleitet. Neben der Vorführung eines Filmmitschnitts aus dem Schulspiel zu Hans Leipelt, das 2014 in der Schule aufgeführt wurde, konnte sich Familie Bade ein Bild über die Präsenz von Leipelt in der Schule machen. Ölgemälde von Leipelt sind an vielen Stellen zu begutachten.

Doch Leipelt spiegelt sich auch in der Werthaltung, die im schulischen Alltag gelebt wird. „Mit dem Namen Hans Leipelt“, so die Schulleiterin Doris Barth-Rieder, „wollte die damalige Schulleitung ein Zeichen gegen das Vergessen und für eine bessere Gegenwart und Zukunft setzen.“ Leipelt stehe für Freiheit, Mut, Zivilcourage, Verantwortung, Toleranz und Respekt – alles Werte, für die es sich stets zu kämpfen lohne. (dz)

Themen Folgen