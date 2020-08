vor 32 Min.

Leitlinien für die kommenden sechs Jahre

Erstmals seit Beginn der Pandemie trifft sich die CSU Wemding. Mehrere Schwerpunkte werden benannt

Erstmals seit der Kommunalwahl und dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand der CSU Wemding wieder getroffen. Dabei konnte Ortsvorsitzender Gottfried Hänsel neben den Vorstandsmitgliedern auch die Stadtratskandidaten sowie die neu gewählten Stadträte begrüßen.

Hänsel ging auf den Wahlkampf ein und dankte den Kandidaten für deren engagiertes Wirken. Besonders stolz sei er auf das im Rahmen einer „Kommunalen Werkstatt“ von den Stadtratskandidaten selbst erarbeitete Wahlprogramm. Dieses stelle für die Fraktionsarbeit die Leitlinien der kommenden sechs Jahre dar.

Abgesehen von den im Wahlkampf geforderten großen Baumaßnahmen wie der Neubau des Feuerwehrhauses oder die Generalsanierung der Kindertagesstätte St. Marien skizzierten die Christszoialen fünf weitere Handlungsfelder, die angegangen oder erhalten werden müssten. Hänsel betonte die Bedeutung der Anton-Jaumann-Realschule für den Schulstandort Wemding. Durch das breit gefächerte Angebot in Verbindung mit zusätzlichen Profilklassen werden vielfältige Zukunftsperspektiven für ein lebenslanges Lernen geschaffen. Besonders auch die gut ausgebaute MINT-Förderung gelte es weiterhin zu erhalten.

Eine besondere Zuwendung bedarf es in den Augen Hänsels bei der Errichtung einer stationären Tagespflegeeinrichtung durch die Caritas-Sozialstation Wemding. In Zeiten, in denen die Pflege von Senioren oder von kranken Menschen nicht mehr alleine innerhalb der Familie geleistet werden könne, stellen die Errichtung und der Betrieb einer Tagespflegeeinrichtung eine sozialgesellschaftliche Aufgabe dar. Die Caritas habe die Notwendigkeit und den Bedarf in Wemding erkannt und erfüllt damit diese wichtige Aufgabe. Die CSU stehe geschlossen hinter dem Projekt.

Auch die historische Altstadt soll weiterhin unter den Schlagwörtern „Wohnen, Leben und Arbeiten“ der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens für die einheimische Bevölkerung sowie für Touristen bleiben. Hierfür bedarf es vorausschauende kommunale Impulse bei der Reaktivierung von Leerständen. Erfreulich seien die derzeitigen Anzeichen durch den Zukauf der Stadt von Altbeständen. Einen besonderen Stellenwert soll auch weiter die Gehwegsanierung in der Altstadt einnehmen. Für die CSU sei es ein großes Anliegen, dass jedes Jahr in der Altstadt eine Straße mit einem fußgängerfreundlichen Gehweg neu gestaltet wird.

Auch beim Thema Radverkehr sieht Hänsel Handlungsbedarf. Nachdem sich der Landkreis im vergangenen Jahr entschlossen hatte, neben dem touristischen Radverkehr künftig verstärkt auf Berufspendler zu setzen, soll in diesem Zusammenhang mit dem Bau des Radwegs zwischen Wemding und Wolferstadt ein erstes größeres Projekt im Frühjahr umgesetzt werden. Ortsvorsitzender und Kreisrat Hänsel nannte den Geh- und Radweg eine „ideale Anbindung“ zum Waldsee, dem Campingplatz sowie zum Sportgelände an der Robertshöhe. Er sei überzeugt, dass künftig verstärkt Berufstätige aus Wolferstadt die Verbindung nutzen würden, um nach Wemding zu kommen. Zudem komme die Stadt ihrem Ziel nach einer „fahrradfreundlichen Stadt“ näher. Hänsel verwies zudem auf das ausgeweitete Rufbusangebot im Landkreis, wodurch die Stadt erheblich profitieren könne. Mittlerweile wurde das Rufbusnetz ab Wemding um die Bereiche Nördlinger Ries sowie Monheimer Alb erweitert. So können die Bürger aus dem Umland mit dem Rufbusangebot abends von Montag bis Freitag sowie am Samstag ab 15 Uhr Wemding erreichen. Ebenso ist ein Anschluss an den Heimatbahnhof Otting-Weilheim gewährleistet, wenn grundsätzlich keine Linienbusse mehr fahren. Trotz des individuellen Fahrplans, der sich nur danach richtet, wer den Fahrtwunsch vorher anmeldet, findet der reguläre Tarif der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries Anwendung. Das grundsätzliche Rufbusangebot wurde in den Augen der CSU begrüßt, da es einen deutlichen Mehrwert für die Mobilität innerhalb der Bürgerschaft vorsieht. Allerdings sollte das Angebot noch besser in der Bevölkerung beworben werden. (pm)

