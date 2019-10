vor 27 Min.

Lernen, helfen, feiern

In Donauwörth gibt es nun einen Rotaractclub. Was hinter dem Namen steckt und wie die Aufnahme funktioniert

Von Michael Heidecker

Lernen, helfen, feiern – das ist Rotaracts Motto. Die Jugendorganisation des Spendenclubs Rotary hat mittlerweile über 3700 Mitglieder in Deutschland. Und auch in Donauwörth gibt es nun einen Club. Dienstagmorgen um 9 Uhr. Im Donauwörther Gewerbegebiet haben sich neun junge Männer und Frauen versammelt. Sie pflückten Äpfel – für einen guten Zweck.

Helfen gehört zu einem ihrer Grundsätze. Am Abend haben sie ganz offiziell den Rotaractclub Donauwörth gegründet. Rotaract stammt von Rotary ab, einem gemeinnützigen Club, bei dem sich Männer und Frauen aus wichtigen Positionen regelmäßig zu Vorträgen treffen und wohltätige Projekte finanziell unterstützen. Rotaract ist im Prinzip das Gleiche, nur für junge Leute – Interessierte müssen für eine Aufnahme auch keine herausragenden beruflichen Leistungen vorweisen. „Wir suchen immer Mitglieder. Jeder, der zwischen 18 und 30 Jahren alt ist, ist willkommen“, sagt die Vorsitzende des Donauwörther Clubs Clara Schnitzer.

Sie ist von Anfang an dabei. Seit zwei Jahren existierte die Gruppe bereits, jedoch noch nicht offiziell, sondern „in Vorbereitung“. Zwölf Mitglieder sind bereits dabei. „ Donauwörth sei strukturell sehr schwierig, weil die meisten jungen Leute zum Studieren weggehen. „Wir haben deshalb angefangen, jeden zweiten Sonntag Abend ein Online-Meeting zu machen“, erzählt Schnitzer. Die Mitglieder schalten sich also per Videoanruf zusammen und beraten über die nächsten Aktionen. Diese fallen sehr vielseitig aus. Mal nehmen sie an Führungen oder Vorträgen teil, mal fordern sie im Supermarkt die Kunden auf, eine Kleinigkeit für einen guten Zweck zu kaufen. Auch das Apfelpflücken ist soziales Engagement. Nach der Ernte wurde der Saft gepresst und an die Tafel gespendet. Um den Club offiziell zu gründen, ist es zunächst vorgeschrieben, sich dem jeweiligen Rotaryclub vorzustellen. Dies ist nun geschehen. Denn Rotaract ist zwar eigentlich unabhängig von Rotary, bekommt aber dennoch Rat und Unterstützung bei verschiedenen Angelegenheiten. Nun muss die Organisation noch eine Charterfeier ausrichten, zu der Vertreter von Clubs aus ganz Deutschland anreisen und ein Wochenende gemeinsam verbringen. Danach ist aus dem „Rotaractclub in Gründung“ ein vollwertiger Rotaractclub geworden. Die Donauwörther bekommen dabei ein bisschen Starthilfe aus Dillingen. Hier gibt es einen größeren Club, der bereits über 30 Jahre existiert.

Schnitzer blickt bereits in die Zukunft: „Wenn man die drei Grundsätze hernimmt, werden wir unseren Schwerpunkt wohl auf ,Helfen‘ setzen. Da sehen wir einfach den größten Handlungsspielraum hier in Donauwörth.“ Ein neues Projekt ist ebenfalls schon in Planung. Unter dem Motto „Wünsch dir was“ können im Dezember Kinder aus ärmeren Familien Wunschzettel an den Brunnen im Ried hängen. Wer möchte, kann einen oder mehrere erfüllen, denn die Rotaract-Mitglieder spielen dann Christkind.

Themen folgen