Leser fragen – das Landratsamt antwortet

Schicken Sie uns Ihre Fragen rund um das Thema Corona. Experten aus der Kreisbehörde geben Antwort

Als Journalist stellt man viele Fragen und gibt viele Antworten. Aber gerade wenn es um Corona geht, bleibt angesichts der Dynamik des Themas der ein oder andere Aspekt auf der Strecke. Manchmal gibt es eine Frage, die einen schon lange beschäftigt, die man aber nie wirklich stellen konnte.

Deshalb, liebe Leser, setzen wir auf Sie. Jetzt wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre ganz eigenen und persönlichen Fragen zu stellen. Ganz nach dem Motto: Leser fragen – das Landratsamt antwortet. Von den Antworten können dann vielleicht alle Leser profitieren.

Warum gehen die Fragen zur Corona-Krise ans Landratsamt? Weil die Kreisverwaltungsbehörde das für die Region relevante Verwaltungsorgan zu diesem Thema ist. Im Gesundheitsamt laufen die Daten über die Infektionen im Landkreis zusammen. Hier sitzen die Mitarbeiter und versuchen Kontakte nachzuverfolgen, Testungen zu organisieren und die Betroffenen durch die Zeit der Quarantäne zu begleiten. Das Gesundheitsamt arbeitet in enger Abstimmung mit dem Testzentrum in Möttingen, den Testteams der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hausärzten.

Das Landratsamt ist aber auch als zuständige Kreisverwaltungsbehörde, also sozusagen der kommunale Arm der Staatsregierung, für die Umsetzung der Vorgaben aus den Staatsministerien zuständig. Das geschieht in Form von Allgemeinverfügungen, die wiederum die rechtliche Grundlage für die Umsetzung, Kontrolle und auch die Ahndung bei Missachtung der Corona-Vorgaben sind. Maskenpflicht, Alkoholverbot oder auch die Ausgangssperre werden hier geregelt. Zudem ist das Landratsamt auch die Schaltstelle in Sachen Impfung, übernimmt die Organisation von Impfzentren und die Verteilung des Impfstoffs auf die verschiedenen Seniorenheime und die dazugehörigen mobilen Teams. Auch die Terminvergabe in den Impfzentren lief anfangs über das Landratsamt, mittlerweile funktioniert das online.

Zu all diesen Themenbereichen – und vielleicht noch mehr – können Sie Ihre Fragen stellen, liebe Leser. Bitte beachten Sie aber, dass wir nur Antworten auf die Situation vor Ort geben können. Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen bis Samstag, 23. Januar, an redaktion@donauwoerther-zeitung.de, Stichwort: Frage an Landratsamt.

Bitte geben Sie Ihren Namen, Adresse, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer für Nachfragen an. Wir werden die Fragen sammeln und die Antworten thematisch gebündelt – je nachdem wie schnell sie von den Gesprächspartnern beantwortet werden können – veröffentlichen. Natürlich können Sie auch nach dem 23. Januar noch weitere Fragen einsenden. (fene)

